Club Med bij Marokko: hoe familie een extra wapen werd voor Hakimi en co

In tegenstelling tot de toplanden, waar de spelershotels hermetisch afgesloten zijn en er geen doorkomen aan is, is het bij Marokko een echte Club Med. Karima El Khannouss, de moeder van Genk-talent Bilal, getuigt hoe de Marokkanen vol inzetten op een cocktail van warmte en moederliefde. “We zijn een grote familie.”

Marokko is de grote verrassing van dit WK. De Leeuwen van de Atlas steunen behalve op een stevige defensieve organisatie en dodelijke efficiëntie op een uitmuntende ploeggeest. Aan dat laatste leveren de ouders van de spelers een serieuze bijdrage. Al heel het toernooi zijn zij aanwezig en dat gaat niet onopgemerkt voorbij. De verterende beelden van Sofiane Boufal, dansend met zijn moeder na de spektakelzege tegen Portugal, gingen de wereld rond.

KIJK. Boufal danst met zijn moeder op het veld na zege tegen Portugal

Het is geen toeval dat de families van de Marokkaanse spelers zo talrijk aanwezig. Het is zelfs een uitgekiende strategie, uitgedokterd door bondscoach Walid Regragui en bondsvoorzitter Fouzi Lekjaa. Zij droegen alle spelers op om een kransje familieleden uit te kiezen voor een all-in verblijf in Qatar. Zo tekent ook Regragui’s moeder present.

De ouders van Genk-speler Bilal El Khannouss zijn eveneens al drie weken in Qatar. “Het is fantastisch wat we hier meemaken”, zegt Karima El Khannouss, mama van de talentvolle middenvelder. “We zijn één grote familie hier en ontbijten bijvoorbeeld altijd samen met alle spelersfamilies. De federatie heeft alles voor ons geregeld: vluchten en verblijf. Alles werd verlengd naarmate we steeds verder gingen in het toernooi. Maandag zijn we nog uitgenodigd door de mama van Achraf Hakimi voor een etentje. Het was een feestje voor alleen de moeders, die zoals jullie wel hebben gemerkt zeer belangrijk zijn voor Marokkanen”, lacht ze.

Volledig scherm Moeder Karima en vader Mohamed El Khannouss. © RV

Positieve sfeer

In hetzelfde hotel als de spelers bevinden de familieleden zich niet. “Maar ver zitten we uiteraard niet. Na de match tegen Portugal hebben we elkaar nog allemaal gezien voor een klein feestje, maar vanaf begin deze week was het totale isolatie. De jongens moeten zich concentreren, al spreek je elkaar nog vaak via de telefoon.”

Regragui wilde met het uitnodigen van de families positieve energie creëren en is in die opzet geslaagd. “Ons succes was niet mogelijk geweest zonder het geluk van onze ouders”, verklapte de succestrainer onlangs nog.

Quote Minuten maken was hier geen prioriteit voor Bilal. De andere spelers hebben meer ervaring en samen zijn ze een goede ploeg. Als hij toch nog eens kan spelen, zoveel te beter. Karima El Khannouss

Dat de families het onderling zo goed met elkaar kunnen vinden, helpt ook. “Het mooie aan Marokko is dat ons volk zo verspreid leeft”, zegt Karima. “De Zaroury’s, wiens zoon Anass voor Burnley speelt en in laatste instantie is opgeroepen, zijn van Mechelen en liggen vier deuren verder. De ouders van Ilias Chaïr, uit Antwerpen, liggen in de kamer naast ons. In deze selectie zitten Spaanse, Nederlandse en Franse Marokkanen. Dat maakt het heel leuk. De taal is geen enkel probleem. Ik spreek zelf vijf talen en iedereen kent wel Marokkaans, al zijn de dialecten verschillend.”

25 familieleden reizen af

Net als Zaroury en Chaïr kwam El Khannouss dit WK nog niet in actie. “Maar hij geniet volop”, zegt Karima. “Dat zie je ook aan hoe hij springt en danst na de matchen. Minuten maken was hier geen prioriteit voor Bilal. De andere spelers hebben meer ervaring en samen zijn ze een goede ploeg. Als hij toch nog eens kan spelen, zoveel te beter. En anders heeft hij nog altijd kunnen profiteren van het trainen met topspelers als Hakimi en Ziyech, zijn idool.”

Volledig scherm El Khannouss (midden) viert de zege tegen Spanje met ploegmaats. © REUTERS

“Je ziet ook dat die spelersgroep een grote familie is. Bilal is de jongste van de hoop en ze behandelen als het kleine broertje. Ik sprak al met meerdere spelers – allemaal goeie jongens - en ze drukten me op het hart: ‘Je hoeft je geen zorgen te maken, wij letten wel op Bilal’.”

Voor de clash tegen Frankrijk vindt er een ware volksverhuizing plaats. Air Maroc zet liefst 30 extra vliegtuigen in om Marokkaanse supporters in Qatar te krijgen. “Van onze familie alleen al reizen er 25 af naar Qatar en wij zijn zeker niet de enigen met zulke aantallen”, weet Karima. “We geloven er volop in. De mensen die me vragen wanneer ik terugkom, heb ik altijd geantwoord: pas na de 18de (de dag van de finale, red.). Wij komen niet zonder trofee terug naar België”, klinkt het vol zelfvertrouwen.

Volledig scherm © REUTERS