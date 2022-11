Chinezen kijken boos naar WK voetbal, waar zijn de mondmaskers?

Want waar in China nog steeds de strengste coronamaatregelen ter wereld gelden, daar zien tv-kijkers schreeuwende en zingende supporters uit alle landen zonder mondmaskers op de tribunes zitten. En dan de vieringen in Japan en Saoedi-Arabië na de historische overwinningen van hun teams. In Chinese ogen zijn die onwerkelijk: men omhelst elkaar alsof het coronavirus helemaal niet meer bestaat.

KIJK. Saoedische supporters zijn dolgelukkig na de overwinning tegen Argentinië op het WK voetbal

Dat China zich niet wist te kwalificeren voor dit WK voetbal was een tegenvaller, maar dit is zout in de wonden, zo blijkt uit diverse reacties op de Chinese sociale media. Want in China zijn juist nu weer veel beperkingen van kracht tegen oplaaiende besmettingen met corona. Hele wijken zijn opnieuw afgesloten en miljoenen mensen moeten zich verplicht laten testen.

KIJK. China voert nog steeds strenge lockdownmaatregelen in tegen het coronavirus

Best zuur dus als je gevangen zit in strikte regels en naar het WK voetbal op televisie kijkt terwijl de rest van de wereld zich kennelijk kan laten gaan. “Sommige mensen zitten bij WK-wedstrijden zonder masker, sommigen zitten een maand thuis opgesloten, twee maanden opgesloten op de campus zonder zelfs maar de deur uit te kunnen. Wie heeft mijn leven gestolen?”, klaagt een gebruiker uit Guangdong op Weibo, het Chinese Twitter.

Zorgen om economie en jeugd

Een andere Weibo-gebruiker uit de provincie Shaanxi maakt geen geheim van haar teleurstelling. “Het WK heeft de meeste Chinezen in staat gesteld om de echte situatie in het buitenland te zien en zich zorgen te maken over de economie van het moederland en hun eigen jeugd.” Een bericht dat viraal ging vroeg zich af of China wel op dezelfde planeet lag als Qatar, maar die post is door de censuur verwijderd. Er is in het land nog steeds veel boosheid over ogenschijnlijk willekeurige coronabeperkingen. In de stad Guangzhou gingen honderden boze bewoners de straat op tegen weer een lockdown. In Zhengzou waren er gewelddadige protesten na een uitbraak na het coronavirus.

Voetbal is overigens zeer populair in China. President Xi zelf is een fan van de sport en sprak ooit uit dat hij ervan droomde dat China wereldkampioen zou worden.

