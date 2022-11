Camerajournalist NU.nl moet van politie in Qatar ter plekke beelden wissen

Een journalist van de Nederlandse nieuwswebsite NU.nl is vrijdag bij een WK-stadion in Qatar staande gehouden door de politie. Op de opnames die hij maakte, waren beveiligers en agenten te zien.

Het was camerajournalist Bas Scharwachter de afgelopen dagen opgevallen dat het organiserende land in veel opzichten nog niet klaar lijkt voor het WK. Waarop hij naar het stadion trok om daar beelden te maken.

Hij schrijft op Twitter dat hij de foto’s op zijn telefoon moest verwijderen, en dat hij daarna naar de map verwijderd moest om ze definitief te wissen. Daarna mocht hij verder met zijn werkzaamheden. De videobeelden op zijn camera heeft Scharwachter nog wel.

Hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman van NU.nl bevestigt het verhaal. “Scharwachter was sfeerbeelden aan het maken bij een stadion, omdat wij benieuwd zijn hoe de voorbereidingen eruitzien voor de wedstrijd van maandag. Op die beelden zie je ook politiemensen en beveiligers. Die zitten ontspannen op de grond. Ik ben bekend met de restricties daar, maar ik zou niet weten waarom je die beelden niet zou mogen maken.’’

Hoekman weet nog niet of hij stappen gaat ondernemen. “Het zegt iets over hoe journalisten daar hun werk moeten doen. Dat is wel iets waar ik me zorgen over maak.’’

Deense tv-ploeg

De Nederlandse journalistenvakbond NVJ noemt het bevel om beelden te wissen onacceptabel. “We zijn er niet gerust op dat inspanningen van de FIFA hebben geleid tot echte verruiming van de persvrijheid in Qatar. Dat zou moeten zijn gebeurd, maar in de praktijk blijkt dat niet altijd het geval. Kennelijk zegt de Qatarese overheid iets en wordt dat niet nageleefd. Dit kan niet’’, zegt Paul Teixeira, die voor de Nederlandse bond over persveiligheid gaat.

Eerder deze week werd een Deense cameraploeg tijdens een liveverslag belaagd door Qatarese beveiligers. De verslaggever van de Deense zender TV 2 werd weggetrokken en de beveiligers dreigden de camera kapot te maken. De organisatoren van het WK boden naderhand excuses aan.

Teixeira: “Het kan een keer misgaan, dat een overijverige ambtenaar of agent niet doorheeft wat de overheid heeft besloten en uit een reflex handelt. Maar nu is het dus niet de eerste keer. Dit zet Qatar heel erg te kijk. Ik verwacht dat er op zijn minst excuses volgen, dat is het absolute minimum.’’

KIJK. Twee dagen geleden werd een Deense filmploeg ook verzocht te stoppen met draaien bij het WK voetbal: