BV’s met Marokkaanse roots supporteren, van Tarik Tissoudali tot Oumi Rayane: “We willen wraak nemen voor de Rode Duivels”

AA Gent-aanvaller Tarik Tissoudali: “Hartslag zal snel naar 150 gaan”

Tarik Tissoudali (29) schoot Marokko in de kwalificaties naar het WK, maar moet door een blessure nu toekijken hoe zijn landgenoten stunten. “Mijn hartslag gaat al snel naar 150 tijdens hun wedstrijden. Dat zal in de halve finale niet anders zijn. Ik schat onze kansen fiftyfifty in. Als je kijkt naar de reeks die wij hebben neergezet, dan is álles mogelijk. Hopelijk halen ze de finale. Als dat lukt, vlieg ik nog naar Doha om te supporteren. Een boodschap aan mijn ploegmaats? Geef jullie opnieuw duizend procent voor ons land, mannen. Wij zijn sowieso al trots op jullie, maar er zit nóg meer in.”

Oumi Rayane, echtgenote van Remco Evenepoel: “Stiekem hoop ik op de finale”

“In de koers supporter ik het hele jaar door voor België en ook op de voorbije WK’s voetbal was dat telkens het geval. Maar nu Marokko zo verrassend ver is geraakt in het toernooi, maakt me dat supertrots en krijgt het team al mijn steun en sympathie”, aldus Oumi Rayane, de echtgenote van Remco Evenepoel. “De vorige matchen keek ik gewoon thuis. Voor de halve finale verlang ik naar wat extra sfeer en zoek ik een cafeetje op in Calpe. Met of zonder Remco, dat hangt een beetje af van hoeveel tijd hij heeft nu hij er met de ploeg op stage is. Ons WK kan sowieso al niet meer stuk. Frankrijk is natuurlijk een tegenstander van formaat. Toch hoop ik stiekem op een 1-0-zege en een plaats in de finale. Fantastisch dat de Marokkaanse gemeenschap overal zo intens meeleeft. Aangezien mijn broers zelf voetballen, zal de familie in België dat ongetwijfeld ook opnieuw doen.”

Volledig scherm © Photo News

Leuvens burgemeester Mohamed Ridouani: “Oeroude wetten van groepsgeest”

“Ik ga de wedstrijd vanavond bij mijn ouders thuis in Kessel-Lo bekijken. Ik weet nog dat mijn vader in ‘86 zo fier was dat Marokko op dat WK voor het eerst kon doorstoten naar de 1/8ste finales. Ik was toen 7, hij kwam me daarvoor wakker maken.” Mohamed Ridouani (Vooruit), burgemeester van Leuven, hoopt dat Marokko in Qatar nóg eens geschiedenis kan schrijven. “Al was de spanning voor de match tegen Portugal voor mij groter. Omdat dat een historische drempel was. Marokko is het beste bewijs dat de oeroude wetten van de groepsgeest nog steeds werken. Het geloof in elkaar, het soms terugplooien, het aanstekelijke enthousiasme, de authenticiteit waarmee ze elke zege vieren... Het is de combinatie van dat alles wat van deze ploeg zo’n fantastisch verhaal maakt.”

Volledig scherm © Vertommen

Regisseur Bilall Fallah: “Wraak nemen voor Rode Duivels”

“Voor deze wedstrijd moet alles wijken.” ‘Rebel’, de nieuwe film van regisseur Bilall Fallah en zijn kompaan Adil El Arbi, mag dan wel in première gaan in Jordanië, als Marokko vanavond tegen Frankrijk speelt, moet niemand hem storen. “Dit is ‘Bigger Than Life’”, lacht hij. “Eerder waren we ook op filmfestivals in Rome en Saoedi-Arabië en daar kreeg ik echt het gevoel dat Marokko de steun van de Arabische wereld, moslims en heel Afrika heeft.” Fallah, in zijn jonge jaren zelf geen onaardige voetballer, hoopt dat Marokko nu revanche kan nemen op Frankrijk. “Mijn hart klopt even snel voor Marokko als voor België. Ik vond het vreselijk dat de Rode Duivels vier jaar geleden sneuvelden tegen Frankrijk. Nu is het tijd voor wraak, ‘Inshallah’.”

Volledig scherm © Kristof Ghyselinck

Westerlo-assistent Mo Messoudi: “Zie geen reden om iets te veranderen”

Mo Messoudi zat de afgelopen week in Turkije op stage met Westerlo, waar hij assistent is, maar hij voelt dat de WK-stunt van Marokko over heel de wereld leeft. “Het feest is immens groot. In Marokko, maar ook in andere Afrikaanse en Arabische landen. Dat is eigen aan die cultuur, ze komen samen in al hun fierheid. Het levert mooie beelden op, overal maken ze sfeer. Alleen jammer dat enkelingen dit aangrijpen om keet te schoppen. We keuren het af en ze kunnen niet genoeg gestraft worden, maar wij moeten ons daar als Marokkaanse gemeenschap met de dubbele nationaliteit niet voor verantwoorden.”

“Het wordt zaak om de linkerflank van Frankrijk onder controle te houden. Al zie ik geen reden voor Marokko om iets te veranderen.”

Volledig scherm © BELGAIMAGE

Acteur Aboubakr Bensaihi: “We mogen echt wel dromen”

Aboubakr Bensaihi, hoofdrolspeler in de films ‘Black’ en ‘Rebel’, ziet hoe Marokko geschiedenis aan het schrijven is. “Dit is heel belangrijk voor ons. Ik heb ook het gevoel dat we de Fransen aankunnen. We verdienen het om hier te staan en we mogen echt wel dromen. Het zijn nog maar twee matchen”, zegt de rapper-acteur, die ziet dat veel Belgen Marokko het succes gunnen. “En dat vind ik super. Ik vond het jammer dat de Rode Duivels uitgeschakeld werden tegen Kroatië, want ook voor hen supporterde ik. Maar wat Marokko nu aan het doen is, is ongezien. Historisch voor Afrika en de Arabische wereld. Ik heb nog altijd kippenvel van de vorige match en ben nu al aan het stressen voor de halve finale. Als we de finale halen, ga ik normaal in Marokko kijken.”

Volledig scherm © Maureen De Wit