Bruno Fernandes trapt Portugal naar Qatar tegen zwak Noord-Macedonië, Ronaldo mag naar z’n 5de WK - Lewandowski gidst Polen voor Zweden

Buitenlands voetbal Franse voetbal­sters verdienen op jaarbasis samen evenveel... als Neymar in drie weken bij PSG

So far, so good voor de Franse vrouwenvoetbalploeg op het WK in eigen land. Zondag kijken ze in de achtste finales Marta en Brazilië in de ogen en in de aanloop naar die clash pakt L’Equipe uit met een artikel over wat de speelsters verdienen. En dat zijn niet bepaald vetpotten...

21 juni