Bruno Fernandes trapt Portugal met twee goals richting Qatar tegen zwak Noord-Macedonië, Ronaldo mag naar z’n 5de WK

Quizvraag: welke drie spelers slaagden er ooit in minuten te maken op vijf WK’s?

Eén ding is (behoudens ongelukken) zeker: Cristiano Ronaldo zal zich in Qatar (net als Lionel Messi) bij dat select groepje voegen.

Na een halfuur volgde al een zelfzekere knipoog van ‘CR7’ richting zijn ploegmaats. ‘Mannen, dit komt wel goed.’ Bruno Fernandes had er net 1-0 van gemaakt, op assist van Ronaldo. De Man United-link. Het duo strafte een dramatische cross van Ristovski koelbloedig af.

Het Estádio do Dragão daverde.

Dat was overigens ook al vóór de aftrap het geval. Met dank aan Ronaldo. Niemand die trotser het volkslied meezong. Borst vooruit, vol adrenaline. Op z’n Italiaans. Met hem de 50.000 fans in de tribunes. De patron van Portugal had zijn landgenoten een dag voor de match namelijk gevraagd om volledig achter de ploeg te kruipen. “Ik wil dat we het volkslied samen inzetten. Ik doe een beroep op alle Portugezen.” Zijn oproep werd gehoord, de toon was meteen gezet. Dit Portugal mocht en zou zich niet laten verrassen door Noord-Macedonië, dat vorige week nog Italië van het WK hield.

Het Balkan-land zat echter vol vertrouwen. Niet alleen konden ze geschiedenis schrijven door zich voor het eerst te plaatsen voor een WK, premier Dimitar Kovacevski had ook een mooie bonus in petto. Net voor het team het vliegtuig nam richting Porto, nam hij het woord. “Wat jullie hebben bereikt, is het resultaat van hard werken. De regering heeft besloten om jullie als team een premie van 500.000 euro te geven als jullie naar het WK gaan. Veel succes.”

De peptalk bleek niet genoeg.

Portugal deed namelijk wat Italië niet kon: snel genoeg scoren. Na een halfuur dus via Fernandes. Eerder besloot Ronaldo al nipt voorlangs en liet Jota een enorme kopbalkans onbenut.

Volledig scherm © ANP / EPA

Bij een 1-0-stand werd het kwaliteitsverschil tussen Portugal en Noord-Macedonië helemaal duidelijk. Eens het nummer 67 van de wereld zélf moest aanvallen, kregen ze niks klaar. Te weinig klasse en creativiteit. Dat sterspeler Eljif Elmas van Napoli zijn dagje niet had, hielp ook niet. Het is een wonder dat Europees kampioen Italië van deze ploeg verloor.

Het moet echter ook gezegd dat Ronaldo en co het (te) lang spannend hielden. Ondanks hun achterstand bleef Noord-Macedonië speculeren op de counter. Het kroop achteruit, Portugal vond geen openingen. Tot frustratie van Ronaldo - bij momenten zichtbaar geïrriteerd.

Pas toen Noord-Macedonië rond het uur zelf een béétje kwam opzetten en ruimte weggaf, sloeg Portugal weer genadeloos toe. Na een steal van oude krijger Pepe - hij speelde een ijzersterke partij - pakte Jota uit met een gemeten voorzet voor Fernandes, die zijn tweede van de avond in één tijd binnen trapte. Eerste kans in de tweede helft, meteen raak. Game-over.

Bijna pikte Ronaldo nog zijn doelpuntje mee, maar Velkovski smeet zich in extremis voor zijn schot. Geen treffer voor hem - zal hij een tikkeltje van balen. Maar goed: de WK-kwalificatie was binnen, in Porto brak er een feestje los.

Een zakelijk Portugal trekt naar Qatar. Gelukkig maar. Want zeg nu zelf: wat zou een WK zijn zonder Ronaldo?

Na 2006, 2010, 2014 en 2018 zien we hem ook op het WK 2022. Zijn vijfde Wereldbeker. Wie hem dat ooit voordeed? De Mexicanen Antonio Carbajal en Rafael Márquez en de Duitse legende Lothar Matthäus.

Volledig scherm © AP

Polen te sterk voor Zweden

Het duel tussen Robert Lewandowski en Zlatan Ibrahimovic is in het voordeel van Lewandowski geëindigd. Polen was uiteindelijk met 2-0 te sterk voor het Zweden van sterspeler Zlatan, die op de bank begon en pas bij een 2-0-achterstand in het veld werd gebracht. Toen hadden Robert Lewandowski (penalty) en Piotr Zielinski de thuisploeg al op voorsprong geschoten. Zweden creëerde wel kansen, maar was niet effectief genoeg.

Volledig scherm © AP

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.