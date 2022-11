Brazilië heeft lang de handen vol met stug Zwitserland, Casemiro maakt pas in het slot het verschil en schiet Seleção naar volgende ronde

Casemiro, de Verlosser. Enfin, tegen Zwitserland. Brazilië knokte zich naar de achtste finales in Qatar. Iets zegt ons: the best is yet to come .

Ze dansten en zongen op de bus bij aankomst. Met onder meer Vinicius Jr in een hoofdrol. Ontspannen, relaxed op sambabeats. Niets dan lachende gezichten. Je verwacht niet anders van de Seleção.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Geen Neymar tegen Zwitserland. Maar evenmin paniek bij bondscoach Tite. Hij kan twee elftallen opstellen indien nodig. Misschien zelfs drie. Brazilië begon voortvarend aan het duel met een paar versnellingen van Vinicius. Zonder doelgevaar.

De Zwitsers verdedigden met man en macht en loerden op de tegenaanval. Een kat-en-muisspel. Het was een half uur wachten op de eerste gróte kans. De banaanvoorzet van Raphinha was perfect, de afwerking van Vinicius te zwak - doelman Sommer duwde in hoekschop.

Volledig scherm © AFP

Opwindend voetbal zagen we zeker niet. Brazilië beet zijn tanden stuk op de dubbele afweergordel van Zwitserland. Een stugge ploeg. Het ontbrak bij Richarlison en co aan een vleugje genialiteit. Te slordig in de zone van de waarheid. De applausbarometer sloeg héél even tilt toen Ronaldo in beeld kwam. Ex-aanvaller, ex-wereldkampioen, ooit de beste spits ter wereld. Niet Cristiano, voor de duidelijkheid.

Een fan van Ronaldo had zich diens iconische haartooi uit 2002 aangemeten en werd in beeld gebracht. U weet, wel. Alle haren afgeschoren, maar wel een toefje op het voorhoofd. Ook hij werd luid toegejuicht.

Tite greep in aan de rust. Hij bracht Rodrygo voor Paqueta. Wilde nog meer aanvallende impulsen. In de hoop zijn tegenstander te versmachten. Daar slaagde de Seleçao niet in.

Volledig scherm © REUTERS

Integendeel. Het waren de Zwitsers die een paar keer dreigden in het begin van de tweede helft. Een voorzet van Widmer werd nog net weggewerkt, het schot van Vargas afgeblokt. De Brazilianen lieten in die fase van de match zien dat ze ook kunnen verdedigen.

En dan was er minuut 64. Vinicius leek te scoren - hij werkte koel af oog in oog met Sommer. Maar zijn doelpunt werd afgekeurd voor voorafgaand buitenspel van Richarlison. De VAR to the rescue voor Zwitserland.

Brazilië nam de wedstrijd nadien helemaal in handen. Hoge druk, tempoversnellingen, snellere balcirculatie.

Gabriel Jesus viel in. Antony ook. Aan hen om de overwinning binnen te halen. Ze probeerden. Vielen aan. Maar de Zwitsers stonden goed. Verdedigden uitstekend. Gaven zelden een krimp. Tot die fatale minuut 83.

Volledig scherm © AFP

Casemiro kreeg de bal in de zestienmeter en knalde heerlijk binnen. In de winkelhaak met buitenkantje rechts. Voor het toernooi werd Brazilië bestempeld als dé topfavoriet. Die rol zetten ze kracht bij na de zege tegen Servië in de eerste groepswedstrijd - wat ze in die tweede helft lieten zien, was grandioos. Tegen Zwitserland bewezen de Brazilianen: moeilijk gaat ook.

Ronaldo keek eens rond, de camera op hem gericht. Een glimlach op het gezicht, zakdoek in de hand. Naast hem Cafu en Roberto Carlos, nog zo’n ‘hall of famers’ van de Goddelijke Kanaries. Brazilië is geplaatst voor de achtste finale. Drie goals gemaakt, twee clean sheets. Ze deden het bovendien zonder Neymar. Hij kan rustig verder herstellen van zijn enkelblessure. Om dan te knallen in de knock out-fase.

De Braziliaanse fans in het stadion dansten. Zetten de boel in vuur en vlam. Bezongen hun helden. Doha kleurde geel en blauw. Wellicht niet voor het laatst. Toch?

Speel mee met het Gouden WK Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.