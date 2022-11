Braziliaanse ster Neymar mist al zeker volgende groepsmatch tegen Zwitserland door enkelblessure

Het moment speelde zich tegen het einde van de match af, toen Brazilië al op een geruststellende 2-0-voorsprong stond. De Servische verdediger Milenkovic ging stevig door op de rechterenkel van Neymar, die met een pijnlijke grimas bleef liggen en naar de enkel greep. Meteen einde wedstrijd voor de Braziliaanse ster.

De enkel van Neymar stond stevig gezwollen en hij kon zijn ontgoocheling op de bank niet verbergen. Het hoofd eens in het shirt, dan de handen voor het gezicht en vervolgens een blik op oneindig. Er werd al snel gevreesd voor de rest van zijn toernooi, want het is niet de eerste keer dat zijn rechterenkel hem parten speelt. In 2019 moest de Braziliaan zo nog de Copa América aan zich voorbij laten gaan.

Rodrigo Lasmar, de Braziliaanse teamarts, kwam bij Rádio Itatiaia gisteravond al met een eerste update over de blessure van Neymar. “Hij heeft zijn rechterenkel verstuikt. Die is momenteel gezwollen. Het is afwachten hoe hij de komende 24 uur op die blessure zal reageren. Het is momenteel nog te vroeg om een oordeel te vellen.”

Vandaag kwam diezelfde arts met een nieuwe update. De ligamenten zijn geraakt: Neymar ontbreekt maandag in de tweede groepsmatch tegen Zwitserland. Hij deelde ook mee dat Danilo een verstuiking opliep. “We zullen niet over deze twee spelers beschikken voor onze volgende wedstrijd, maar ze zetten hun behandeling voort met als doel op tijd hersteld te zijn voor het vervolg van het WK”, zei hij in een video van de Braziliaanse voetbalbond.

De Spaanse krant ‘Marca’ stelt dat Neymar mogelijk ook in de laatste groepswedstrijd tegen Kameroen ontbreekt. Omdat bondscoach Tite geen risico’s zou willen nemen. Zo kan ‘Ney’ zich in alle rust voorbereiden op de achtste finales.

Neymar zelf plaatste ook al een bericht op Instagram, maar schreef geen woord over zijn blessure. “Een moeilijke wedstrijd, maar het was belangrijk om te winnen. Felicitaties aan het team, de eerste stap is gezet. Nog zes te gaan”, schreef Neymar bij een foto waarop hij wordt omhelsd door doelpuntenmaker Richarlison.

Volledig scherm De verstuikte enkel van Neymar. © AFP

Volledig scherm Het moment waarop Neymar zich blesseert na een fout van Milenkovic. © Photo News

