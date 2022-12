Bondscoach Regragui tikt Hakimi, die zich na ruzie met Infantino excuseerde, en andere spelers op de vingers: “Dit is niet de Marokkaanse manier”

Ook bij de ‘kleine’ finale van het WK lopen de emoties hoog op. De Marokkaanse spelers waren na het laatste fluitsignaal niet te spreken over de prestatie van de Qatarese scheidsrechter Abdulrahman Al-Jassim, en dat maakten ze hem ook duidelijk. Achraf Hakimi ging volgens RAI en NOS nog een stapje verder en zou in de spelerstunnel de confrontatie met FIFA-voorzitter Gianni Infantino aangegaan zijn. Een dag later volgden verontschuldigingen.

KIJK. Marokkaanse spelers zijn furieus op scheidsrechter Al-Jassim

Dat spelers geen moer geven om de troostfinale van het WK? Think again. Zowel Kroatië als Marokko gingen er in de wedstrijd om de derde plaats nog vol voor. De match was vermakelijk en op niveau, iets wat niet gezegd kan worden over de arbitrage en de VAR. Die gingen een kwartier voor het einde van de wedstrijd stevig de mist in toen de bal niet op de stip ging na een duidelijke strafschopovertreding van Amrabat op Gvardiol. Ook Marokko claimde nadien een strafschop en een glasheldere vrije trap, maar ving bot. Kroatië won en pakte het brons.

Na het laatste fluitsignaal gingen de Marokkaanse spelers massaal verhaal halen bij de Qatarese scheidsrechter Adbulrahman Al-Jassim. Ze gingen hem stevig te lijf, doelman Yassine Bounou kwam tussen om de rust te bewaren. Marokkaans bondscoach Regragui veroordeelde tijdens de persconferentie na de troostfinale het gedrag van sommige van zijn spelers. “Dit is niet de Marokkaanse manier”, zei hij. “We reageren soms overdreven als een wedstrijd is afgelopen. Als je een wedstrijd verliest, ben je altijd teleurgesteld. Mijn spelers zijn erg ambitieus, maar het was geen gebrek aan respect.”

Hakimi neus aan neus met Infatino

Achraf Hakimi zou volgens de Nederlandse NOS en de Italiaanse RAI in de spelerstunnel zelfs neus aan neus gestaan hebben met FIFA-voorzitter Gianni Infantino en hem de huid vol gescholden hebben. Volgens verslaggevers ter plaatse zorgden aanwezige medewerkers van de FIFA ervoor dat het tafereel niet gefilmd werd. Het gebeurde dan ook buiten beeld.

De woede van Hakimi was evenwel snel gekoeld. Hij zou snel zijn excuses hebben aangeboden bij Infantino en verbroederde na de wedstrijd met Ivan Perisic en diens kinderen. Perisic en Hakimi kennen elkaar nog van bij Inter, waar ze ploegmaats waren.

Excuses Hakimi

Dat het tot een akkefietje kwam tussen Hakimi en Infantino bleek één dag later uit excuses van de Marokkaanse voetballer. “Er is niets gebeurd, ik was woedend maar ben nadien naar hem toegestapt en heb me verontschuldigd voor de woorden die ik tegen hem heb gezegd”, zei Hakimi aan Marokkaanse media over het voorval. “Infantino is mijn vriend en ik respecteer hem enorm. Er is niets gebeurd.”

