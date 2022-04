Bondscoach Martinez na WK-loting: “Denken dat België en Kroatië zomaar doorstoten is fout” - Toby Alderweireld: "Laat ons in schaduw maar voor verrassing zorgen”

WK voetbalKroatië, Marokko en Canada. Dat zijn de drie tegenstanders van de Rode Duivels in de groepsfase van het WK in Qatar. Bondscoach Roberto Martinez verwacht moeilijke wedstrijden: “Als je in deze groep niet op je best bent, kom je in de problemen.” Ook Toby Alderweireld, actief in de Qatarese competitie, is op zijn hoede: “Lastig, maar op een WK zijn er nu eenmaal geen makkelijke matchen.”