Bijna de helft is genaturaliseerd en de sterspeler passeerde bij Eupen: het kunstmatige team van gastland Qatar (mét een paar Belgische linkjes)

WK VOETBALEen volledig elftal niet in de golfstaat geboren spelers werd genaturaliseerd. De absolute sterspeler én de kapitein passeerden zowaar in onze tweede klasse. En dat was niet de enige Belgische link in de kunstmatige opbouw van het Qatarese team. Wat u moet weten over het gastland, dat het WK opent tegen Ecuador. Meteen ook hun allereerste wedstrijd op een WK ooit.

Eupen, stad van 20.000 inwoners in het Duitstalige gedeelte van ons kleine Belgenlandje. Het op de wereldvoetbalkaart erg nietige KAS Eupen werd samen met het nog minder bekende Spaanse Cultural Leonesa uitverkozen als opleidingsclub door de Aspire Academy, een in 2004 in de Qatarese hoofdstad Doha opgerichte onafhankelijke en door de overheid gefinancierde sportacademie die op wetenschappelijke basis topsporters wilde vormen. De emir van Qatar had toen al de machine in werking gesteld die ervoor zorgde dat de organisatie van de World Cup 2022 in december 2010 aan Qatar zou worden toegekend. Op dat WK moest en zou het gastland over een sterk nationaal voetbalelftal kunnen beschikken, ook al diende dit vanaf nul te worden opgebouwd. Ene Josep Colomer, Barça-scout die naar eigen zeggen Lionel Messi had ontdekt, werd aan het hoofd van het concept ‘Football Dreams’ in de Aspire Academy geplaatst.

Volledig scherm Bondscoach Felix Sanchez. © AP

Bonfrère en Musovic

Voetbal werd in Qatar voor het eerst beoefend toen daar 80 jaar geleden in Dukhan oliereserves werden ontdekt. In 1960 werd de Qatarese voetbalfederatie opgestart, tien jaar later speelde het nationale team van Qatar zijn eerste interland tegen Bahrein en in 1977 een eerste WK-kwalificatiewedstrijd tegen datzelfde Bahrein. Sindsdien werd Qatar voornamelijk geleid door Braziliaanse bondscoaches, met Evaristo Macedo als bekendste, maar ook gedurende twee periodes door de Nederlander (en halve Belg) Jo Bonfrère. Ene Dzemaludin Musovic, bij oudere Belgische voetballiefhebbers bekend als spits van Standard in de jaren 70, zorgde in 2004 met winst van de Gulf Cup voor een eerste groot succes. Een WK betwisten lukte niet, al had Qatar dat twee keer bijna verwezenlijkt. In 1990 werd de weg naar het WK versperd door de Verenigde Arabische Emiraten en Zuid-Korea, acht jaar later struikelde Qatar ultiem tegen Saoedi-Arabië.

Quote In de WK-kern van bondscoach Felix Sanchez is net niet de helft van de spelers (11 van de 26) van niet-Qatarese oorsprong

Moeizame zoektocht

In een land waar slechts 300.000 van de 2,8 miljoen inwoners Qatarees is, en de gemiddelde man amper 1m75 groot, leidde de moeizame zoektocht naar voetbaltalent tot de ontdekking van Akram Afif. Zoon van een Tanzaniaanse vader en een Jemenitische moeder, die tot Qatarees werd genaturaliseerd en naar België gedirigeerd. Akram Afif debuteerde in 2015 met Eupen in onze tweede klasse tegen Eendracht Aalst, wedstrijd waarin hij meteen al scoorde. Ook tegen Antwerp en Union trof Afif raak. Hij mocht zijn geluk vervolgens bij Villarreal en Sporting Gijon beproeven, maar bleek te licht voor La Liga. Een terugkeer van één seizoen naar Eupen, inmiddels topklasser in België, zette hem weer op het goede pad. Sinds 2018 is Afif bij Al-Sadd de grote vedette en ook in het nationale team groeide hij uit tot absolute sterspeler met 26 doelpunten in 89 interlands.

Volledig scherm Akram Afif (midden) op training. © AFP

In Eupen was Afif lang niet de enige Aspire-speler. Op een bepaald moment zaten er liefst vijftien jongens van de Academy in de kleedkamer Am Kehrweg. Ook de in Soedan geboren Almoez Ali, nu de kapitein van het nationale elftal, passeerde als jeugdspeler in de Belgische Oostkantons om via Oostenrijk naar Al-Duhail door te groeien.

Tijdens zijn Eupens jaartje in eerste klasse kreeg Afif het gezelschap van Abdelkarim Hassan, de rudimentaire linksback die slechts tien keer met de Panda’s mocht meespelen, maar inmiddels 130 interlands voor Qatar betwistte.

Naturalisaties bij de vleet

Naturalisaties om voor Qatar te kunnen voetballen: het was dé truc bij uitstek om de nationale voetbalkern te stofferen. Aanvankelijk werden onbekende Brazilianen met kisten vol dollars naar Qatar gelokt, maar daar stelde de FIFA paal en perk aan toen potentiële internationals verplicht werden minstens vijf jaar in het land van hun voetbalkeuze te hebben gewoond.

In de WK-kern van bondscoach Felix Sanchez – de Spanjaard is al sinds 2006 in Qatar aan de slag – is net niet de helft van de spelers (11 van de 26) van niet-Qatarese oorsprong. Verdediger Ró-Ró is Portugees en voetbalde in zijn jeugd bij Benfica. Mohammed Waad en Bassam Al-Rawi zijn dan weer genaturaliseerde Irakezen. Ali Assadalla werd geboren in Bahrein, Karim Boudiaf in Frankrijk (van Marokkaans-Algerijnse origine), Boualem Khoukhi in Algerije, Ahmed Alaaeldin in Egypte, Musab Kheder net als Ali Almoez in Soedan. Mohammed Muntari, een Ghanees, werd opgeleid in de Golden Lions Soccer Academy van ex-Anderlecht-coryfee Nii Lamptey vooraleer naar Qatar te verhuizen en van nationaliteit te wisselen.

Volledig scherm © ANP / EPA