Belgische voetbalbond werkt mee met Denemarken om mensenrechtenproblematiek in Qatar aan te kaarten: “Impact moet duurzaam zijn”

WK voetbal Denemarken wil met speciale shirts niet zichtbaar zijn op het WK in Qatar. De vraag rijst wat onze voetbalbond doet om de problematiek rond de mensenrechtensituatie in Qatar aan te kaarten? CEO Peter Bossaert reageert in VTM Nieuws.

Begin 2021 onthulde de Engelse krant ‘The Guardian’ dat er in Qatar minimaal 6.500 gastarbeiders overleden zijn sinds de toewijzing van het WK elf jaar eerder. Daarnaast worden de mensenrechten van nog vele duizenden anderen geschonden.

“In die zin vind ik het een goed initiatief van Denemarken”, vertelt Peter Bossaert. “Elk signaal dat helpt om de problemen omtrent mensenrechten in Qatar aan te kaarten is goed. Ik vind ook dat we als voetbalwereld al langere tijd krachtige signalen hebben gegeven.”

“De toewijzing van het WK aan Qatar in 2010 betreuren we nu allemaal. Inzake mensenrechten én inzake ecologische omstandigheden. Als je ziet dat ook alle nationale competities moeten onderbroken worden, kunnen we zeggen dat het niet de juiste beslissing is geweest.”

Volledig scherm Peter Bossaert, CEO van de voetbalbond. © Photo News

“Sinds 2017 is het WK voetbal als hefboom gebruikt om druk te zetten op de toestand in Qatar. Het dient daarbij gezegd te worden dat Qatar als enige land in de golfregio écht verandert. Dat zeggen niet wij, maar internationale vakbondsorganisaties en Amnesty International.”

“Als voetbalbond vinden wij het belangrijk dat initiatieven rond mensenrechten in Qatar impact hebben. Zo hebben we met Amnesty International een platform opgezet. Op kwartaalbasis zitten we met de organisatoren in Qatar en de FIFA samen om initiatieven te nemen.”

“Samen met 8 andere gelijkgezinde landen uit Europa en de UEFA hebben we ook een werkgroep opgezet. Een van de zaken die daar uit zijn voorgekomen zijn safe houses voor mensen om hun problemen aan te kaarten. We proberen ook vaak spelers te betrekken in de dialoog.”

“Let in Qatar ook op de symbolische kapiteinsband, die was er in de voorbije interlandbreak al bij de Rode Duivels en die zal door ons en 8 andere Europese ook op het WK gedragen worden”, aldus Bossaert, die vooral hoopt dat de impact van de initiatieven groot genoeg is om blijvend te zijn.

“Het is onze opdracht om mee aan verandering te werken. Die verandering moet er niet alleen zijn op papier, maar ook op het terrein. Tot de start van het WK hebben we nog die hefboom om druk uit te oefenen. Het is moeilijk te voorspellen welke kant het daarna uitgaat.”

Volledig scherm De kapiteinsband van Eden Hazard. © Photo News

