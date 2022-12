Beledigingen naar ploegmaats en ruzie met bondscoach Deschamps: zorgde Benjamin Pavard voor toxische sfeer in Franse kamp?

Tegen Australië stond Pavard nog in de basis. Ma na de WK-opener van Frankrijk kwam de verdediger van Bayern München niet meer van de bank. Bondscoach Deschamps koos steevast voor Jules Koundé.

‘L’Équipe’ schreef al dat Pavard na de match tegen de ‘The Socceroos ‘kritiek kreeg van zijn ploegmaats. En van Deschamps, die in zijn analyse voor de groep hard was voor de 26-jarige verdediger. Hij was niet blij met z’n inzet. Olivier Giroud en Hugo Lloris sprongen in de bres voor Pavard, wat nervositeit en tweespalt teweegbracht binnen het Franse kamp. “Ik heb verschillende gesprekken met Benjamin gehad. Hij zit niet in de juiste stemming”, zei Deschamps ook. “Is het fysiek? Of mentaal? Alleszins kies ik nu voor een andere speler.”

Maar daar kon Pavard zich niet in vinden. Want de Franse journalist Romain Molina, die schrijft voor BBC Sport, CNN en The Guardian, weet dat Pavard stevig van zich afbeet tijdens een gesprek met de bondscoach. Hij weigerde de beslissing te aanvaarden en ging zelfs in de clinch met Deschamps. Het zorgde voor verhitte discussies. Een bommetje dat zondag, tijdens de WK-finale, helemaal barstte.

Deschamps had namelijk opgemerkt dat Pavard vanop de bank zijn medespelers aan het bekritiseren was tijdens de match tegen Argentinië. Daar sprak hij hem achteraf op aan, wat tot een nieuwe, heftige ruzie leidde. Ook zijn medespelers konden allerminst lachen met de beledigingen en spraken hem aan over zijn gedrag. Bovendien beschuldigden ze Pavard van lekken naar de pers en te nauwe banden met bepaalde journalisten.

WK-goal van 2018

89 minuten speeltijd en ambras met z’n Franse teammaats. Het was niet het WK van Pavard dus - de vraag is of hij nog zal opgeroepen worden voor ‘Les Bleus’. En zeggen dat vier jaar geleden op het WK in Rusland alles vlekkeloos verliep. Pavard had met 540 minuten een aandeel in de Franse wereldtitel. Hij scoorde ook een absolute beauty in de achtste finale tegen... Argentinië. Zijn streep werd verkozen tot doelpunt van het toernooi.

