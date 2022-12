Bekende Amerikaanse sportjournalist Grant Wahl stierf aan verwijding van slagader

De invloedrijke Amerikaanse sportjournalist Grant Wahl is vrijdag tijdens de kwartfinale tussen Nederland en Argentinië op het WK in Qatar op 49-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een verwijding in de aorta, zo verklaarde zijn vrouw Céline Goulder, die zelf arts is, vandaag in een persoonlijke mededeling.

KIJK. De bekende Amerikaanse sportjournalist Grant Wahl deed verslag van het WK in Qatar, maar overleed kort na de kwartfinale tussen Nederland en Argentinië

Die verwijding van de grote lichaamsslagader heeft uiteindelijk tot een breuk geleid, met de dood tot gevolg. Dat bleek uit de autopsie die in New York werd uitgevoerd. Zijn stoffelijk overschot werd maandag naar de VS gerepatrieerd. Wahl stierf dus een natuurlijke dood. Vlak na zijn overlijden had zijn broer Eric op sociale media nochtans beweerd dat het geen ongeluk was en dat de journalist doodsbedreigingen had ontvangen. Enkele weken eerder was Wahl door de autoriteiten van Qatar kortstondig aangehouden omdat hij een regenboog-T-shirt droeg ter ondersteuning van de lgbtq+-gemeenschap. De dagen voor zijn overlijden klaagde hij over pijn in de borst.

Grant Wahl werkte lange tijd als voetbaljournalist voor Sports Illustrated en gold als een van de bekendste voetbaljournalisten in de VS. Hij verliet Sports Illustrated in 2020, maar bleef wereldwijd verslag uitbrengen over zijn geliefde sport via een betalende nieuwssite. Een van zijn laatste stukken op die site ging over de dood van een arbeidsmigrant in Qatar tijdens het WK en de onverschillige reactie daarop van de Qatarese autoriteiten.

Volledig scherm Grant Wahl in 2017. © AFP

Wahl bracht voor het eerst verslag uit van het WK in de Verenigde Staten in 1994 en was nadien op elk WK aanwezig. Onlangs werd hij geëerd tijdens een gezamenlijk evenement van de FIFA en AIPS in Doha, waar hij een award ontving uit handen van de Braziliaanse voetballegende Ronaldo.

“Zijn liefde voor het voetbal was immens”

Basketbalster LeBron James reageerde al op de dood van Wahl, die het iconische ‘The Chosen One’-coverartikel van Sports Illustrated over James schreef. “Elke keer als ik z’n naam hoorde, dacht ik terug aan m’n tienerjaren en hoe Grant er toen altijd bij was om me te volgen. Het is een tragisch verlies. Het is echt spijtig om iemand zoals hem te verliezen.”

“De hele Amerikaanse voetbalfamilie is diepbedroefd”, laat de Amerikaanse voetballiga US Soccer weten in een statement. “Grant had van voetbal z’n levenswerk gemaakt en we zijn er kapot van dat we hem en z’n briljante werk zullen moeten missen.”

“Amper een paar dagen geleden werd Grant nog erkend door de FIFA en AIPS (de Internationale Vereniging voor Sportpers, red.) voor de bijdrages die hij leverde bij acht opeenvolgende wereldbekers”, schrijft FIFA-voorzitter Gianni Infantino in een reactie. “Zijn liefde voor het voetbal was immens en de manier waarop hij verslag uitbracht zal gemist worden.”

