Bayern optimistisch over blessure Sadio Mané, L’Équipe formeel: “Hij mist het WK”

WK VoetbalValt de blessure van Sadio Mané mee of niet? Die vraag houdt heel Senegal in de ban nadat de aanvaller gisteren na 20 minuten wedstrijd met een pijnlijke knie naar de kant verdween. Bij Bayern zijn ze optimistisch, terwijl het bij andere bronnen pessimisme overheerst.

Bayern München heeft zijn leidersplaats verstevigd in de Bundesliga, maar mogelijk ten koste van Sadio Mané. De Senegalees moest na 20 minuten naar de kant tegen Werder Bremen. Mané tastte naar zijn knie en werd vervangen door Leroy Sané.

In Afrika houden ze nu al hun hart vast, want Mané moet bij Senegal de gangmaker worden op het WK dat over 12 dagen begint in Qatar. Senegal zit in een groep met Qatar, Nederland en Ecuador. Bayern veegde verder wel de vloer aan met Werder Bremen: 6-1. Serge Gnabry liet een hattrick optekenen.

Meteen na de zege was Bayern er snel bij om de blessure van Mané niet al te ernstig te noemen. Dino Toppmöller, de assistent van Bayern München: “Mané werd geraakt aan zijn been en dat gaf hem wat zenuwpijn, maar het is niet ernstig. Zijn deelname aan het WK komt niet in gevaar.”

Hoofdcoach Julian Nagelsmann van Bayern was minder uitgesproken dan zijn assistent. “Ik kan nog niets met zekerheid zeggen, röntgenfoto’s moeten duidelijk maken of er iets aan de hand is. Hij kreeg een tik tegen de bovenkant van zijn scheenbeen en dat is een vervelende plek.”

Bij de Franse krant l’Équipe zijn ze een pak pessimistischer. Mané zou geraakt zijn aan een pees en het WK met zekerheid missen. Mogelijk is hij enkele weken out en kan bondscoach Aliou Cissé dus niet op hem rekenen in Qatar. Wordt vervolgd.

Ook deze sterren missen al zeker het WK Sadio Mané is niet de enige sterspeler die het WK aan zich moeten laten voorbij gaan. Ook deze pechvogels zijn hetzelfde lot beschoren: Paul Pogba - middenvelder, Frankrijk - knieblessure N’Golo Kante - middenvelder, Frankrijk - hamstringblessure Timo Werner - spits, Duitsland - enkelblessure Diogo Jota - spits, Portugal - kuitblessure Georginio Wijnaldum - middenvelder, Nederland Ben Chilwell - verdediger, Engeland - hamstringblessure Jesus ‘Tecatito’ Corona - flankspeler, Mexico - kuit- en enkelblessure

