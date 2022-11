Australisch sprookje zorgt voor nachtelijk volksfeest Down Under, Denemarken uitgeschakeld

In juni 2021 nog in de halve finales op het EK, maar na 1 op 6 stond Denemarken op de rand van een vroege WK-exit. Do or die tegen Australië, een beetje zoals de Rode Duivels morgen tegen Kroatië.

De Denen begonnen met peper in het gat. Het openingskwartier was sterk. Vooral flankspelers en ‘Belgen’ Skov Olsen en Maehle toonden zich, maar Australië hield goed stand. Ryan hoefde geen wonderen te verrichten.

Het momentum kantelde daarna volledig. Denemarken miste tanden en inspiratie. Eriksen was onzichtbaar, terwijl de Aussies zich in de match knokten. Flitsend was het allemaal niet, verdienstelijk des te meer.

Volledig scherm © REUTERS

Plots zorgde Tunesië met een voorsprong tegen Frankrijk voor druk. Ook Australië moest winnen om door te stoten. Leckie had het begrepen. Maehle werd op de zestien dolgedraaid, een gekruist schot later was het 1-0.

Bij de Socceroos wisten ze met hun vreugde geen blijf, al bracht hen dat in het laatste halfuur niet van de wijs. Een zwak Denemarken verdiende niet door te stoten. Zelfs een gedegen slotoffensief bleef uit.

Australië plaatste zich zo voor het eerst sinds 2006 voor de achtste finales van het WK. Als daarin Polen of Saoedi-Arabië wacht, dan is een sprookje echt wel in de maak. Al kan Argentinië en Lionel Messi evengoed.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © ANP / EPA

Duizenden fans op straat

Voor Australië is het de eerste keer in de geschiedenis dat twee matchen op één en hetzelfde WK winnend worden afgesloten. Dat zorgde voor dolle vreugdetaferelen Down Under, waar het laatste fluitsignaal midden in de nacht weerklonk. Duizenden fans begaven zich na de zege op straat om te vieren.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © ANP / EPA

Volledig scherm © ANP / EPA

Volledig scherm © ANP / EPA

Volledig scherm © REUTERS

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.