Argentinië ondanks penaltymisser Lionel Messi groepswinnaar, verliezend Polen door op basis van doelsaldo

Argentinië heeft orde op zaken gesteld en trekt als poulewinnaar naar de achtste finales tegen Australië. Messi en co wonnen hun derde groepsduel overtuigend van Polen na goals van Mac Allister en Alvarez. Messi zelf miste een penalty. De Polen stoten desondanks ook door, zij moeten daarin de wei in tegen Frankrijk. Lewandowski en co ontsnapten op basis van het doelpuntensaldo, een 1-2-zege tegen Saoedi-Arabië was voor Mexico onvoldoende om voor de achtste keer op rij de achtste finales op een WK te halen.

Cristiano Ronaldo (37), Lionel Messi (35), Robert Lewandowski (34). De Golden Oldies overleven in Qatar. Een zevenvoudig Ballon d’Or faalde vanop de stip, maar is nog niet uit gedanst. Argentinië dankt zijn nieuwe lichting. De oude kreeg in Doha het gejuich.

Voor FC Barcelona blijft Lionel Messi zo’n beetje als een ex die ze maar niet vergeten kan.

Zijn voorzitter, Joan Laporta, zendt via zijn kanalen regelmatig een flirterig bericht. En ook Jordi Cruijff, zoon ván en sportief directeur bij Barça, heeft zijn zegje gedaan. Hij deed dat op RAC1.

Cruijff: “Ooit zullen Barcelona en Messi weer samen zijn. Dat is duidelijk. Misschien na zijn professionele carrière, maar Barcelona en Messi verdienen een laatste knuffel. Een laatste dans samen.”

Het contract van Messi bij PSG loopt straks af. En er staan wel meer clubs in het rijtje, dan die driftige ex. Inter Miami heeft zijn lijntjes uitgelegd, via investeerder David Beckham. In de entourage van Messi klinkt het dat hij nog niets heeft beslist, ondanks een aanhoudende stroom der geruchten.

Maar first things first. Een laatste gooi naar succes met Argentinië op het WK in Qatar. De ultieme tango in Doha die voorlopig blijft duren. Tot grote vreugde van het organisatiecomité. Tot ontlading van de massaal naar het Midden-Oosten afgereisde Argentijnen.

De Argentijnse fans zijn sfeermakers pur sang. Op een toernooi dat kunstmatig aanvoelt, zorgen zij voor een authentieke sfeer. Swingen, zingen en springen. In het Stadium 947 trilde de beton lichtjes mee. Pasión.

Zelfs een strafschopmisser van hun messias kreeg hen niet stil. Vraag het aan Thibaut Courtois. Anno 2022 faalt Lionel Messi wel vaker vanop de stip. Wojciech Tomasz Szczęsny vervangt de nummer één van de Rode Duivels bovenaan het lijstje van de doelman die de laatste penalty van een van de grootste aller tijden pakte. Zelfde hoek. Zelfde ontgoocheling.

Een legioen Argentijnen legde vervolgens, figuurlijk, de troostende arm om de schouder van zijn op een na beste speler ooit. En schreeuwde hem lieve woorden in. Zijn naam rolde minutenlang uit de tribunes. Messi, Messi, Messi.

Uithalen naar doel deed de voormalige Gouden Bal meer dan eens tegen de onmondige Polen. Het geluk was voor zijn ploegmaats. Alexis Mac Allister (23), een maat van Trossard bij Brighton, bracht net na rust de verlossing. Julian Alvárez (22), zijn nieuwe hoop voorin, zorgde voor zekerheid. De uitschuiver in de eerste match, tegen de Saudi’s, werden in twee matchen uitgewist.

Polen ook door

Argentinië zocht nog naar een derde.

Maar een match eindigde in een uitslag waar beide ploegen zich in konden vinden. De Argentijnen winnen de groep. De Poolse ster Robert Lewandowski, op een eiland, is nog niet uitgespeeld. Polen overleeft en stoot met weinig overschot door naar de achtste finales.

Vlak voor affluiten zetten de Argentijnen een laatste keer hun Messi-song aan.

Goud blinkt nog altijd in Qatar. De vele supporters met sterretjes in de ogen kunnen Messi nog minstens een keer zien.

