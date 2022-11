Argentijnse pers huilt na één van de historisch strafste WK-stunts: “De slechtst bedachte grap ooit, de droom van Messi werd een nachtmerrie”

Dit had niemand voorspeld. En al zeker geen Argentijn. Maar aan een reeks van 36 ongeslagen matchen, waarin de Albiceleste de Copa America wonnen en Leo Messi zijn eerste internationale prijs, kwam tegen warempel Saoedi-Arabië een einde. “Een van de grootste verrassingen ooit op een WK voetbal ", vindt Gary Lineker. De Argentijnse sportmedia Clarín en Olé zien al een heruitgave van vier jaar geleden opduiken, toen hun elf in Rusland zwaar teleurstelden en eruit gingen in de achtste finale. “Argentinië verloor veel meer dan een wedstrijd tegen Saoedi-Arabië. Het vergat zijn eigen voetbalprincipes.”

‘Clarín’: “Slechtst bedachte grap ooit”

“Van euforie naar ongeloof in een oogwenk", schrijft de sportkrant ‘Clarín’. “De verrassing is compleet. Deze opener was wat niemand zich had voorgesteld of verwacht. Een nerveus Argentinië ging zowaar onderuit tegen een veel meer geconcentreerd en energieker Saoedi-Arabië, dat profiteerde van de absolute wanorde van de Albiceleste. Een deuk voor het vertrouwen en, als klap op de vuurpijl, het einde van de ongeslagen reeks van 36 wedstrijden. De moet de slechtst bedachte grap ooit zijn.”

Quote De angst werd werkelijk­heid in acht noodlotti­ge minuten waarin La Selección een absolute verbijste­ring was Clarín

“En het begon nog zo goed, met Messi’s zesde goal op een WK. Maar daarna weefden de Arabieren een tactisch spinsysteem in elkaar waarin de Albiceleste steeds meer verstikt raakten. Onze 4-4-2 werd een 4-2-4, met Di María en Alejandro Gómez als vleugelspelers om te profiteren van de hoge laatste Arabische lijn. Maar ze gebruikten die hele goed en tot drie keer toe werd een goal afgkeurd wegens buitenspel. Zeven keer stonden we buitenspel in die eerste helft. In heel Rusland 2018 maar zes keer. In de tribunes werd het steeds stiller en werden de massaal aanwezig Argentijnse fans steeds meer overstemd.”

“De ploeg zakte weg in nervositeit en onzorgvuldigheden. De Paul speelde een van zijn zwakste wedstrijden in het nationale team. De angst werd werkelijkheid in acht noodlottige minuten waarin La Selección een absolute verbijstering was.”

‘Olé’: “Het deed pijn aan de ogen”

“Ongelooflijk”, schrijft ‘Olé’. “Dit verlies tegen de op papier zwakste ploeg van de poule gaat nog lang nazinderen. Omdat het resultaat eigenlijk bijna het minst erge is. Het gebrek aan reactie na de tegengoals, het gebrek aan goed voetbal, het gebrek aan voorwaartse druk, het gebrek aan verdedigende stabiliteit: het deed pijn aan de ogen. Argentinië verloor veel meer dan een wedstrijd tegen Saoedi-Arabië. Het vergat zijn eigen voetbalprincipes in de kleedkamer en begon op de slechtst mogelijke manier aan het WK.”

“De openingsgoal van Messi schonk Argentinië nog de kans om vertrouwen op te doen, maar zorgde vooral voor onrustwekkende signalen. Voor onverschilligheid bij Romero, De Paul en Paredes. Al was Argentinië in de eerste helft vooral inefficiënt. De wingers Molina en Tagliafico kregen geen hulp van de middenvelders aan hun zijde, achterin gaven de twee lage centrale verdedigers een broze indruk. Drie afgekeurde doelpunten (waarvan die van Lautaro centimeterwerk was) deden de zwakte nog verbleken. Want noch Messi noch Di Maria zaten goed in de match. Zonder vertrouwen. Leo probeerde, maar zijn vizier stond vreemd genoeg slecht afgesteld.”

“Gaf de voorsprong nog enige gemoedsrust bij de pauze, dan gaf de ploeg in de tweede helft de sleutel in handen van de Arabieren. Een sleutel waarvan ze dachten dat ze die nooit zouden vinden. De fouten stapelden zich op, de tweede bal ging steeds meer verloren. Ook individueel werd er geblunderd: Romero leek een trage versie van zichzelf, zijn voorzetten kwamen niet aan en hij had geen grip op zijn tegenstander. Al Shehri zette hem met een klasseflits in z’n hemd.”

“Een goal die echter niemand wakker maakte. La Selección beefde en Saoedi-Arabië rook bloed. Bij de 0-2 deden we alles verkeerd. Tot drie keer toe slecht weggewerkt, telkens te laat. En wie te laat komt, verliest. Saoedi-Arabië speelde bijzonder potig en ruig en trachtte op alle mogelijke manier het spel te vertragen. Dat deden ze perfect tot in minuut 103. Ze lieten Argentinië in de val lopen, hadden deze match perfect voorbereid.”

“De inbreng van Enzo Fernández was veelbelovend, maar hij was niet degene die het moest forceren. Ook Julián Alvarez kreeg zijn kans en had impact, maar niet in die mate om de match te keren. Lo Celso (die moest afhaken wegens blessure, nvdr) werd zwaar gemist: op geen enkel moment werd een slappe Messi gevonden. Hij liet gaandeweg ook het hoofd hangen. Dit moet een wake up-call zijn, in de hoop dat er een alarm afgaat die deze ploeg terug doet denken aan dat wat hen in staat stelde de voorbij Copa América te winnen. De foutenmarge tegen Mexico en Polen is alvast nihil om de achtste finale te halen.”

Zes spelers gebuisd, waaronder Messi

Clarín was hard in zijn spelersbeoordelingen. Zowel Molina, Romero, De Paul, Paredes, Messi en Lautaro Martínez kregen een 4 op 10. Over Messi: “Begon nog goed met een bijna-goal en een omgezette penalty, maar ook toen al had hij het moeilijk om de ruimtes te vinden in het supercompacte blok dat de Saoedi’s optrokken. Verloor de bal bij het eerste tegendoelpunt. Zwakke openingsmatch op dit WK van de Vlo.” Messi, van droom naar nachtmerrie, luidt de titel van een artikel gewijd aan de Argentijnse kapitein.

