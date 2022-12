Argentijnse die topless ging tijdens WK-finale geeft teken van leven: "Ik ben uit Qatar gevlucht”

WK voetbalDe vrouwelijke Argentijnse fan die tijdens de WK-finale topless ging, heeft Qatar veilig verlaten. Noe Dreams, zoals ze zichzelf noemt op sociale media, riskeerde een gevangenisstraf in het conservatieve land, maar op Instagram laat ze weten inmiddels in Europa te vertoeven. “Wie wereldkampioen is, viert zoals hij of zij dat wil.”

KIJK. Argentijnse die topless ging bij WK-finale geeft teken van leven

U zag het misschien ook zondag, tijdens de WK-finale tussen Argentinië en Frankrijk. Een vrouwelijke fan van de Zuid-Amerikanen vierde de wereldtitel van Lionel Messi en co. topless in de tribune. Haar naam, alvast op sociale media? Noe Dreams. Ze werd van de ene dag op de andere een internetsensatie. Ook haar vriendin deed haar topje na de beslissende strafschop van Gonzalo Montiel uit. “The Topless Girls”, noemden ze zichzelf al snel op hun Instagram-accounts.

Volledig scherm . © Instagram

Alleen was er nadien ongerustheid. Want in Qatar zijn er strenge kledijvoorschriften. Wat ook zo werd gecommuniceerd door de FIFA voor de start van het WK. Artikel 57 van de Qatarese grondwet bepaalt dat degenen die het land binnenkomen, zich moeten houden aan de nationale tradities en gebruiken. Waaronder de kledingdracht. Dat betekent: niets onthullend. De schouders en knieën moeten op openbare plaatsen bedekt worden. Shorts, korte rokjes en mouwloze T-shirts worden dus afgeraden voor buitenlandse toeristen.

Dreams ging dus nog een stap verder. Maar degenen die zich niet houden aan de voorschriften kunnen verschillende vormen van sancties krijgen, waaronder een gevangenisstraf. Volgens ‘The Daily Mail' werd ze tijdens de finale effectief in de gaten gehouden door de organisatie. Ze werd nadien ook uit het stadion geëscorteerd. Vervolgens was er geen teken van leven. Op sociale media werd gevreesd dat ze in hechtenis zat.

‘La chica del topless’

Dat is niet het geval. Op Instagram verbrak ze gisteren het stilzwijgen. Ze postte nieuwe video’s van het feest in het Lusail Stadium, maar ook een filmpje waarin ze vertelde dat ze reeds in Europa zit. “Ik ben uit Qatar gevlucht en ben een vluchteling in Europa”, zei de Argentijnse vanop een niet bekende Europese luchthaven. Waarom ze zegt dat ze nu vluchteling is in Europa, is evenwel niet duidelijk. Alvast lijkt ze geen seconde spijt te hebben van haar topless-daad. “Wie wereldkampioen is, viert zoals hij wil”, schrijft ze op haar sociale media. Net als: “De beste reis van mijn leven zit erop.” Ze deelt ook reposts van de beelden én foto’s van andere halfnaakte dames tijdens de Argentijnse viering in Buenos Aires. In haar bio noemt ze zichzelf voortaan ‘La chica del topless’.

Kroatische in minuscule outfits

Ook de Kroatische Ivana Knoll dook geregeld op in de Qatarese stadions in de meest minuscule outfits. Meermaals waren er geruchten als zou het model de toegang tot het stadion ontzegd zijn. Maar telkens stond ze prominent te pronken in de tribunes. Gewillig poserend voor de lens van de fotografen.

“Eerst had ik wat schrik wat betreft mijn kledij, zo zouden mijn schouders bedekt moeten zijn”, zo zei ze er onlangs over. “Maar niemand heeft hier een opmerking gemaakt als zou ik er te naakt bijlopen. Iedereen wilde met mij op de foto, zelfs de lokale bevolking. Alleen op Twitter was er een negatieve reactie van een Qatari. Maar waarschijnlijk wilde hij gewoon aandacht.”

Volledig scherm Ivana Knoll. © PIXSELL

