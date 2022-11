“Alles aan dit WK is fout”: locatie, timing en ‘fans’, onze chef voetbal ziet hoe de puzzel niet past

Vandaag wordt met de openingswedstrijd tussen Qatar en Ecuador het WK in Qatar officieel afgetrapt. Een WK waar al de nodige inkt over gevloeid is. Ook onze chef voetbal heeft een duidelijke mening over het controversiële toernooi. “FIFA had deze editie nooit mogen toewijzen aan Qatar. Een land dat mensenrechten schendt en arbeidsmigranten uitperst. Die problematiek kan niet genoeg onder de aandacht worden gebracht.”