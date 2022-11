“Allemaal van links naar rechts, de tent die wordt gemold”: de openingsdag van het WK in Qatar was... opmerkelijk

Het WK voetbal is begonnen, en we zullen het allemaal geweten hebben. Van een ceremonie met Nederlandse schlagers tot de openingsmatch die toch niet omgekocht bleek: we mogen ons opmaken voor een maand vol spektakel.

Vergis u niet. U keek daarnet niet naar het WK darts in ‘Ally Pally’. Da’s pas voor binnen een maand. Nee, dit was wel degelijk de openingsceremonie van het WK voetbal in Qatar.

We begrijpen de verwarring.

“Don’t take me home. Please don’t take me home.”

“Allemaal van links naar rechts, de tent die wordt gemold.”

In ‘Ally Pally’ zetten ze dat soort gezangen pas in na tien pinten en een ninedarter. De openingsceremonie in Qatar was toen nog geen tien minuten ver. En alcohol wordt er niet geserveerd.

Acteur Morgan Freeman was één van de weinige wereldsterren die wel was komen opdagen in het Al Bayt Stadium. Samen met WK-ambassadeur Ghanim Al Muftah begeleidde hij het hele gebeuren met verzen uit de Koran. “Wat ons hier verenigt is veel belangrijker dan wat ons verdeelt. We komen hier samen als één stam, en de aarde is de tent waarin we allemaal samenleven.” O ironie.

‘Casper het spookje’ van de Emiraten

De ‘tent’ waar het WK zou worden afgetrapt dan. Het Al Bayt Stadium, speciaal voor het WK neergepoot door uitgebuite gastarbeiders, liep met mondjesmaat vol tijdens het spektakel. 60.000 zitjes. Het ‘Waka Waka’ van Shakira passeerde nog de revue, ook ‘We Are One’ van Pitbull. Verwijzingen naar vorige edities. Mascotte La’eeb, vrij vertaald uit het Arabisch als ‘supertechnische speler’, werd evenzeer geïntroduceerd. Een beetje ‘Casper het vriendelijke spookje’ van de Emiraten.

Volledig scherm La'eeb, de mascotte van dit WK. © ANP / EPA

Vijftig minuten nadat de populaire Zuid-Koreaanse zanger Jungkook het WK-lied had ingezongen - Dua Lipa gaf vorige week uit principe verstek -, konden we ook echt gaan focussen op de hoofdzaak van al die polemiek, van al dat spektakel: voetbal. Qatar tegen Ecuador. Aftrap 17u02 Belgische tijd. Al die decoratie van het veld halen duurde langer dan voorzien.

Wat niet lang op zich liet wachten, was de eerste goal. Drie minuten, om precies te zijn. Fenerbahçe-spits Enner Valencia kopte Ecuador al op voorsprong. Dat verhaaltje van de omgekochte Ecuadoranen, die Qatar volgens berichtgeving uit Bahrein met 1-0 zouden laten winnen, kon de vuilbak in. Zou u denken. De VAR stak er een stokje voor. Héél nipt buitenspel, bleek uit de herhaling. Alsof dit WK nog nood had aan wat extra olie op het vuur.

Tien minuten later kreeg Ecuador wel wat het verdiende. Opnieuw Valencia, deze keer van op elf meter na een fout van de doelman. Oef, niks te omgekocht. Het gastland op achtervolgen. Op het half uur kopte diezelfde Valencia de 0-2 al tegen de touwen, op aangeven van Genk-speler Preciado. Een pandoering werd het niet, maar enkel en alleen omdat Ecuador de voet van het gaspedaal haalde. Het bleef 0-2. Het stadion liep nog voor affluiten leeg. De Emir dacht er het zijne van.

Voor het eerst in de 92-jarige geschiedenis van het WK heeft het gastland de openingsmatch verloren. Dit WK is dus nu al historisch. En de tent? Die bleef gespaard. Wat ‘Snollebollekes’ ook mag beweren in hun partyhit.

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © ANP / EPA

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm De Amerikaanse acteur Morgan Freeman ging in dialoog met de Qatarese YouTuber Ghanim al Muftah. © Photo News

Volledig scherm De Amerikaanse acteur Morgan Freeman ging in dialoog met de Qatarese YouTuber Ghanim al Muftah. © AFP

Volledig scherm De mascottes van de vorige WK's waren ook van de partij. © AFP

Volledig scherm © ANP / EPA

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm De Zuid-Koreaanse popzanger Jung Kook. © ANP / EPA

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm De Qatarese emir Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani en FIFA-voorzitter Gianni Infantino. © Photo News

Volledig scherm © AFP

