Alexander Blessin laakt Duitse wanvertoning tegen Japan: “Sorry, maar wat Rüdiger deed, doe je niet in een WK-wedstrijd”

KIJK. Tokio vierde feeest na de zege van Japan tegen Duitsland

Geen vakantie voor Genoa-trainer Alexander Blessin. De ex-coach van KV Oostende bereidt zich in Ligurië voor op de Serie B-match van zondag in Perugia, tussendoor volgt hij het WK op de voet - zijn vaderland Duitsland in het bijzonder. “Ik ben een beetje boos over de wedstrijd”, klonk het woensdagmiddag aan de Ligurische Zee, waar Blessin met stijgende verbazing de Mannschaft ten onder zag gaan: “Ik heb me geërgerd aan het gedrag bij de 1-0-tussenstand (zucht). Natuurlijk moesten ze veel sneller de 2-0 maken. Maar daarnaast ontbrak de counterpressing tegen de kleine, snelle Japanners. Ik begrijp niet waarom je bijvoorbeeld tegen hen met Niklas Süle op de rechtsachter speelt. Hij is zwaar en traag - toen de opstelling bekend werd gemaakt, kon ik dat al niet begrijpen.”

Volledig scherm © Photo News

Duitsland kwam in een behoorlijke eerste helft op voorsprong via een strafschop van Gündogan. Flick en zijn team hadden de match onder controle, al lieten ze ook toen al de Japanners naar hartelust counteren. Na de rust ging het helemaal fout. In het slotkwartier lukte Japan vanuit de omschakeling twee doelpunten, waarbij vooral de houding van de Duitsers in negatieve zin opviel: “Dat is net het probleem. Op een gegeven moment zie je Rudiger rare dingen doen - ik weet niet hoe je zijn acties moet omschrijven. En hij lachte ermee. Sorry, maar dit doe je niet in een WK-wedstrijd. Bij die tweede goal dient Sule één stap te zetten en het is buitenspel. Hij staat te slapen, het was verschrikkelijk om te zien.”

Nadat Duitsland op het WK 2018 en tijdens het voorbije EK nog voor de kwartfinales roemloos werd uitgeschakeld, hangt de kwalificatie voor de tweede ronde in een poule met Spanje wederom aan een zijden draadje: “Ik dacht dat ze hun les geleerd hadden. Zondag staan ze voor een héél moeilijke match. En als Japan wint van Costa Rica, dan wordt het al helemaal link (grijnst).”

Volledig scherm © Photo News

Statement

De Duitsers maakten voor de wedstrijd een statement tijdens de teamfoto. Volgens Blessin heeft al het extrasportieve hen de voorbije dagen niet geholpen: “Natuurlijk zijn die zaken héél belangrijk, maar je kan er beter mee omgaan. In de Duitse pers was er alleen maar negativisme over de wereldbeker. Er wordt maar 20 procent van de tijd over voetbal gesproken. Als speler is het niet eenvoudig om daarmee om te gaan. Bijgevolg heb je in Duitsland geen WK-gevoel zoals dat anders wel het geval is. En net tijdens zo’n WK is de focus énorm belangrijk. Iedereen dacht dat we met deze ploeg minstens in de halve finales zouden komen. Na één wedstrijd is het net hetzelfde als bij onze laatste twee grote events. En daar snap ik echt niets van.”

Wanneer Blessin zondagavond gaat zitten voor Duitsland-Spanje, heeft hij met Genoa hopelijk een nieuwe driepunter op zak. De Duitser staat momenteel derde in de Serie B op zeven punten van leider Frosinone en op twee lengtes van Reggina: “Toen ik overnam, bevond de club zich in een woelige periode. Nu proberen we er stelselmatig een filosofie in te slijpen. In totaal zijn er een achttal clubs die promotie naar de Serie A ambiëren én die daar ook het nodige geld voor in kas hebben.”

Volledig scherm Alexander Blessin (links). © Photo News