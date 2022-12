Afrikaanse voetbalgeschiedenis: onverzettelijk Marokko stuurt nu ook Portugal naar huis en staat in de halve finale

Een onverzettelijk Marokko heeft Afrikaanse voetbalgeschiedenis geschreven. Het had voldoende aan een rake kopbal van En-Nesyri om Portugal uit het WK te knikkeren én zich zo als eerste Afrikaanse land ooit te plaatsen voor de halve finale van een WK. Met Portugal is het toernooi dan weer opnieuw een (schaduw)favoriet kwijt.

Portugal had in de achtste finales brandhout gemaakt van Zwitserland, maar met Marokko kreeg het deze keer een stuggere tegenstander voorgeschoteld. Wat wel hetzelfde bleef: Ronaldo begon ook vandaag op de bank. Toen de fotografen opnieuw meer aandacht hadden voor hem dan de spelers op het veld, keerde CR7 ostentatief z’n rug naar hen toe.

Portugal eiste vooral in het openingskwartier de bal op, maar Marokko had z’n zaakjes beter op orde dan de Zwitsers. Het was moeilijk om openingen te vinden, al moest Bounou wel al snel z’n handen vuil maken om een kopbal van Félix uit z’n doel te houden. Marokko groeide gaandeweg in de partij en reageerde via twee kopballen van En-Nesyri, maar die misten de nodige richting.

Maar ook in Marokko kennen ze sinds vandaag het gezegde ‘derde keer, goeie keer’. Want een handvol minuten voor de rust was diezelfde En-Nesyri sneller dan een flaterende Costa op een hoge voorzet. De spits van Sevilla kopte via de grond binnen: 1-0, niet eens onverdiend. Portugal kwam nog voor de pauze dicht bij de gelijkmaker, maar de knappe trap van Fernandes spatte uiteen op de dwarsligger.

En-Nesyri (rechts) viert zijn treffer met Hakimi (links).

In de tweede helft keek Santos het nog vijf minuten aan, maar dan vond-ie het toch tijd om Cristiano Ronaldo in de strijd te gooien. Hij liet zich meteen zien met een goeie actie, maar de grootste kans was voor Gonçalo Ramos. De hattrickhald van tegen Zwitserland kopte een uitstekende mogelijkheid naast. Ook Fernandes probeerde het nog eens, maar zijn schot ging over.

En Marokko? Dat stelde daar - in tegenstelling tot in de eerste helft - niks tegenover. Regragui zag z’n troepen zich massaal terugtrekken tot op de eigen zestien. Een gevaarlijk spelletje, maar de Leeuwen van de Atlas overleefden - mede dankzij de offensieve onmondigheid van Portugal. Marokko mag zich zo als eerste Afrikaanse land ooit opmaken voor een halve finale tegen Engeland of Frankrijk, voor Portugal en Ronaldo strandt het schip in de kwartfinales.

