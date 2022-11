Afgang voor Lionel Messi en co: Argentinië verliest verrassend van hyperefficiënt Saoedi-Arabië

Eén man op de covers van alle Argentijnse kranten vandaag.

“Vamos Argentina!”

La última oportunidad. De laatste kans. Niet voor Argentinië, wel voor die ene man. D10s. Lionel Messi. Begonnen aan zijn laatste wereldbeker.

Hij liep voorop in de strijd, met een trotse glimlach op zijn gezicht tijdens de volksliederen. Messi had vooraf aangegeven dat hij meer zou gaan genieten van dit WK. De Copa América had hij al binnen. Die felbegeerde prijs met z’n land al op zak.

Fiere aanvoerder Messi maakte na het eerste fluitsignaal plaats voor zwervende Messi. Even in alle sereniteit het spelletje gadeslaan. Hij sjokte wat tussen de lijnen. Hield z’n tegenstanders in de gaten. Persoonlijke bodyguards De Paul en Paredes moesten het achter hem maar zien te rooien. Messi zal wel even verbaasd om zich heen hebben gekeken in die eerste minuten. Geen mannetje dat voortdurend in zijn nek hijgde? Zou het?

Bijna stond het na twee minuten al 1-0. Messi, nog in zijn scoutende rol, kreeg plots een bal voor de voeten. Doelman Al Owais ging goed plat. Een vleugje symboliek volgde. Minuut 10. De Messi-minuut. En Argentinië kreeg toch wel een strafschop zeker. ‘La Pulja’ - de Vlo - achter de bal. Koelbloediger binnenschuiven kan haast niet. 1-0. Toch weer hij. Doelpunt nummer 92 voor Argentinië.

De Saoedi’s hertekenden hun strijdplan. Al Malki ging Messi toch maar op de hielen zitten, maar kreeg hem - en met hem de hele Argentijnse ploeg - nauwelijks aan banden gelegd. Bij de rust had het zo maar 4-0 kunnen staan, als de Argentijnen wat meer op buitenspel hadden gelet. Eerst Messi, daarna twee keer Lautaro Martínez: drie keer goal, maar even vaak ook afgekeurd.

De krappe voorsprong aan de rust gaf een vertekend beeld. Argentinië, met Messi als patron, was heer en meester. Maar wat er nadien gebeurde, had niemand zien aankomen. Acht minuten na rust stond Argentinië plots op achterstand. Eerst Al Shehri met een laag schot na te wijkend verdedigen, daarna Al Dawsari met een knappe knal. Een donderslag bij heldere hemel.

Er schoot paniek in bij de Argentijnen. Messi probeerde nog te verdelen. Hij moest het balletje daarvoor vaak te laag komen ophalen. Maar ook hij verzoop in de malaise. Een vrijschop ging meters over. Een kopballetje vormde geen bedreiging voor de doelman. Eén grote kans kreeg hij nog. Maar Altambakti kwam in extremis tussen met een perfecte tackle. ‘t Was met de moed der wanhoop, en dat is nooit goed.

Veel genieten zit er plots niet meer in voor Messi en co. Zij moeten nu vol aan de bak tegen Mexico en Polen, twee landen die toch een pak hoger aangeschreven staan dan Saoedi-Arabië.

Een bizarre statistiek: Saoedi-Arabië schoot 3 keer op doel, waarvan er 2 binnengingen

