Advocaat uit Oman biedt smak geld voor veelbesproken gewaad dat Messi droeg tijdens WK-ceremonie

Er is al veel gezegd en geschreven over de bisht, het Arabische gewaad, die Lionel Messi na de WK-finale droeg. Het traditionele kledingstuk staat symbool voor royaliteit en weelde en wordt enkel voor speciale gelegenheden gedragen. En is een teken van respect - emir Tamim bin Hamad Al Thani erkende Messi zo als krijger van zijn land.

Maar velen zagen er ook een opportunistische poging van Qatar in om zichzelf in de spotlights te zetten. In televisiestudio’s regende het kritiek op de FIFA en het land. “Een schande dat ze het Argentijnse shirt van Messi bedekken voor dit moment”, vond BBC-presentator Gary Lineker. “Je pakt een heel groot moment af van de speler”, trad ex-voetballer Bastian Schweinsteiger hem bij in de studio van de Duitse ARD. “Het was geen geslaagde actie.”. “Hoe een van de meest historische foto’s ooit verpesten”, schreef Goal-journalist Charles Watt.

Bovendien overtraden ze - in theorie - ook de eigen regels. Punt 27.2 van het officiële FIFA-reglement rond de WK-uitrusting stelt immers: “Tijdens FIFA-finales mag aparte zegekledij op het veld alleen gedragen worden ná de volgende officiële FIFA-activiteiten: de prijsuitreiking, de officiële FIFA-foto’s en de officiële media-optredens. Pas daarna mag de officiële kleding worden uitgetrokken.” De bisht valt onder die aparte kledij.

Eén miljoen dollar

Hoe dan ook is het inmiddels de bekendste bisht van de wereld, gedragen geweest door de beste voetballer ter wereld. En daar heeft men veel geld voor over. Een advocaat uit Oman biedt liefst 1 miljoen dollar (937.000 euro). “Vanuit het sultanaat Oman feliciteer ik jullie met het winnen van het WK in Qatar”, schrijft Ahmed al-Barwani, advocaat en parlementslid, op Twitter. De bisht is “een symbool van ridderlijkheid en wijsheid. Ik bied je 1 miljoen dollar om mij die bisht te geven.”

“Ik was in het stadion en zag live hoe de emir van Qatar Messi de bisht gaf”, geeft al-Barwani verdere uitleg aan de krant ‘The National’. “Dat moment vertelde de wereld dat wij hier zijn, en dat dit onze cultuur is.”

Indien hij erin slaagt om de bisht te kopen, dan zal Ahmed al-Barwani het gewaad niet zelf dragen. “Het zal worden tentoongesteld om dat moment van trots te herdenken, en om ons te helpen het te herbeleven, en ook om ons eraan te herinneren dat we alles kunnen.”

De bisht was na de finale in plaatselijke shops in Doha een populair souvenir bij Argentijnse fans:

