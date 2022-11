Aderlating voor Frankrijk: Karim Benzema geeft forfait voor WK door spierblessure

WK voetbal “Puur racisme!”: FIFA-baas Infantino haalt snoeihard uit naar Europa, dat hij ervan beschul­digt “dubbele moraal” te hebben

FIFA-baas Gianni Infantino heeft vandaag in een fel betoog uitgehaald naar WK-critici in voornamelijk Europa. Hij noemt de kritiek op de werkomstandigheden in Qatar “ontzettend onrechtvaardig” en beschuldigt mensen in Europa van een “dubbele moraal” en “puur racisme”. “Voor wat Europa de afgelopen 3.000 jaar heeft gedaan, zouden we de komende 3.000 jaar nog excuses moeten aanbieden. En dan anderen de les gaan lezen?”

