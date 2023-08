“Zonder Nafi zal er wat geluk nodig zijn voor medaille...”: Memorial-baas Kim Gevaert blikt vooruit op WK atletiek

WK ATLETIEK Hordeloop­ster Paulien Couckuyt en marathonlo­per Thomas De Bock beginnen met vraagte­kens aan WK: “Op tijd verlost van corona”

Even dreigde hun wereld in te storten maar covid-19 kreeg hen toch niet klein: hordeloopster Paulien Couckuyt en marathonloper Thomas De Bock raakten op tijd in Eugene voor het WK atletiek. Al is het nog afwachten welke impact het virus op hun lichaam en prestaties zal hebben.