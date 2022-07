WK-debutant Ruben Verheyden komt één honderdste tekort voor halve finales 1.500m, ook nationaal recordhouder Ismael Debjani meteen uitgeschakeld

WK ATLETIEKEén honderdste van een seconde. Of 6,5 centimeter. Dat scheelde het. Anders had Ruben Verheyden bij zijn WK-debuut gewoon in de halve finale van de 1.500m gestaan. Nationaal recordhouder Ismael Debjani was in zijn reeks nooit in de running.

Ruben Verheyden gaf alles wat hij in zijn lijf had. Hij ging zo diep dat hij na z’n reeks op de 1.500m er het zuur uitkotste. De Europese beloftenkampioen kan zich niets verwijten. Pas tien dagen terug kreeg hij te horen dat hij naar het WK mocht. Hij vloog in zeven haasten naar de VS, waar hij dinsdag landde. Met de jetlag nog in z’n systeem deed de 21-jarige Verheyden alles wat hij kon. Hij finishte als zevende in zijn reeks, in 3:39.46 (PR . Alleen de topzes kwalificeerde zich rechtstreeks voor de halve finales en de Spanjaard Mohamed Katir was net één honderdsten van een seconde sneller.

Begrijpelijk dat Verheyden baalde. “Pure ontgoocheling,” bekende hij. “Ik was fysiek goed maar ik heb me laten wegduwen - dat mag me niet gebeuren. Ik wist dat het juist wel of juist niet zou worden, maar jammer genoeg zag ik dan de naam van Katir als zesde verschijnen. Ik dacht dat mijn reeks de snelste zou zijn, helaas werd het de traagste. Maar ik heb er alles uitgehaald. Tactisch heb ik nog werk: 't is mijn eerste WK bij de seniors, mijn eerste kampioenschap zelfs, en dat in zo’n geweldig stadion - misschien was ik nog te veel onder de indruk. Ik moet nog ervaring opdoen.” Zoals over een maand, op het EK in München: “Daar wil ik de finale halen.”

Anonieme exit

Wie wél voldoende ervaring heeft, is Ismael Debjani. De nationale recordhouder op de 1.500m was in Eugene al aan zijn zesde groot kampioenschap in open lucht toe maar nooit kon de 31-jarige atleet uit Charleroi stunten. In zijn reeks kwam Debjani er nooit aan te pas: hij liep anoniem mee en finishte als twaalfde, in 3:39.96, bijna zeven seconden boven zijn PR (3:33.06). Waarom het niet ging, daar had hij geen verklaring voor: “Ik had de benen niet. Zodra het sneller ging, moest ik lossen. Teleurstellend.”

