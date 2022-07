WK atletiek: Paulien Couckuyt snelt naar halve finales 400m horden

WK ATLETIEKEerst moest ze covid-19 overwinnen en dan de reeksen van de 400m horden op het WK overleven: nationaal recordhoudster Paulien Couckuyt kreeg het in Eugene voor elkaar. Morgen al loopt ze halve finales: “Alles geven en hopen op een betere tijd, dat is het doel.”

Slechts één Belg moest vandaag, op een warme dag in Hayward Field, haar truitje natmaken: Paulien Couckuyt. En ze klaarde de klus. Met een vierde plek (in 55.42) greep de 25-jarige Antwerpse een rechtstreeks ticket voor de halve finales. “Ik wist dat ik snel moest beginnen,” vertelde ze. “En daarna was een kwestie van standhouden. Eén horde nam ik niet goed en de laatste 100 meter miste ik weerstand. Ik ben helemaal uitgeput en heb moeite om op adem te komen. Misschien is het de warmte.”

Of de gevolgen van het coronavirus dat de nationale recordhoudster tijdens de stage in het Californische Irvine velde. Ze moest zich vijf dagen op haar kamer isoleren. “Ik ben ervan hersteld. Maar vorig jaar leek alles wel veel vlotter te gaan. Ik liep daar ook geen perfecte race maar ‘t was wel meteen goed voor een persoonlijk record. Nu loop ik mijn beste wedstrijd van het jaar maar klok ik geen beste seizoenstijd. Ik heb wel de indruk dat het een trage piste is want echte toptijden zie je niet. Morgen beter, hoop ik. Wie weet loop ik dan wel een season’s best.”

In Couckuyts reeks trad ook Sydney McLaughlin aan, de wereldrecordhoudster op de 400m horden. “Ik ben haar toch even gaan feliciteren. Ik zei haar dat alles zo makkelijk lijkt bij haar. Ze antwoordde me dat het ook voor haar altijd moeilijk blijft. Zo zie je maar (lacht).”

