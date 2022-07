Wauw! Sydney McLaughlin stormt naar goud en nieuw wereldrecord in WK-finale 400m horden

WK ATLETIEKW. A. U. W. Wauw! Wàt een sprint die Sydney McLaughlin vanavond uit haar spikes schudde in de finale van de 400m horden in Eugene. De Amerikaanse, nog altijd maar 22, stelde haar eigen wereldrecord zomaar eventjes met zeven tienden van een seconden scherper, tot 50.68. Goed voor goud uiteraard en voor een cheque van 170.000 dollar. Femke Bol kon met zilver (52.27) een nieuwe Amerikaanse sweep voorkomen.

Een laatbloeier kan je Sydney McLaughlin bezwaarlijk noemen. Het talent spatte er al van jongaf aan af. Niet voor niets was de atlete uit New Jersey in 2016 de jongste Amerikaanse atlete sinds ene Rhonda Brady in 1976 die zich kon kwalificeren voor de Spelen. Ze trok met een wereldrecord bij de juniors (54.15) op haar naam naar Rio, waar ze bleef steken in de halve finales, met een tijd (56.22) die ver onder haar mogelijkheden lag.

Brady verdween na Montreal 1976 in de vergetelheid, McLaughlin zag haar roem alleen maar toenemen. Nadat ze in juni 2018 de universitaire titel won op de 400m horden besliste de Amerikaanse om haar studies op te geven. De grote sportmerken gingen met elkaar in de clinch om McLaughlin te contracteren: in oktober 2018 tekende ze bij New Balance, dat haar een basisloon van 1,5 miljoen dollar per jaar zou betalen.

Nog sneller ging het voor McLaughlin toen ze in februari 2021 naar een nieuwe coach trok, Bob Kersee, de man die grote successen kende met Florence Griffith-Joyner, Jackie Joyner-Kersee en Allyson Felix. Ze spurtte van het ene wereldrecord naar het andere. Tijdens de nationale trials in Eugene knalde ze met een tijd van 51.90 het wereldrecord uit 2019 van haar landgenote Dalilah Muhammad (52.16) van de tabellen - ze was daarmee de eerste atlete ooit die onder de grens van de 52 seconden dook.

Zo trok ze met het statuut van topfavoriete naar Tokio. En die rol maakte McLaughlin ook helemaal waar. Ze gaf Muhummad en Bol het nazien in 51.47 - alweer een wereldrecord. Alsof het een formaliteit was. Zo leek het toch naar buiten toe, ook al postte ze meteen na haar gouden spurt: ‘Zelfs succes doet pijn’.

Quote Ik wil de social media niet, net zoals ik de roem niet wil, ik wil alleen een beetje respect. Het is toxisch. Ik word er fysiek echt ziek van. Sydney McLaughlin

Na de Spelen stortte de Amerikaanse haar hart uit in een filmpje op instagram. Ze vertelde in tranen hoe fel de kritieken en commentaren op sociale media haar hadden gekwetst. “Ik ben dankbaar voor het platform dat me toelaat om mensen te bereiken. Maar ik wil het niet, net zoals ik de roem niet wil, ik wil alleen een beetje respect. Het is toxisch. Ik word er fysiek echt ziek van.”

Zelfs haar teammates spaarden haar niet, zei McLaughlin nog. “Het is knettergek. Ze zien me elke dag doodgaan op training en toch beweren ze dat ik zo ver raakte door mijn volgers. Ik heb geen controle over wie er allemaal op de ‘volgen’-knop klikt, maar wel over wat ik op de piste doe. Ik vind het waanzinnig dat ik daar geen respect voor krijg.”

In mei 2022 verzette McLaughlin haar gedachten door in het huwelijk te treden met Andre Levrone Jr., een gewezen, NFL-speler. Nog eens een maand later won ze de trials voor het WK in 51.41. Wereldrecord nummer drie. Ze was op de meet meer dan een seconde sneller dan Britton Wilson (53.08). Buitenaards, zo was de consensus.

Dat bewees ze gisteren in Eugene nog maar eens. In de WK-finale kon niemand haar benaderen, laat staan bedreigen. Sydney McLaughlin spurtte naar het goud in 50.68. Liefst 73 honderdsten van een seconde sneller dan ooit. De magische grens van 50 seconden lijkt ineens niet meer zo onmogelijk. All glory to God, sprak de diepgelovige atlete meteen. “Het is niet te vatten. Ik ben zo dankbaar dat mijn familie op de tribune zit. Het voelt als een verlossing aan na het lege stadion van Tokio. Ik sta zelf te kijken van mijn tijd. Het lijkt er steeds sneller aan toe te gaan. Ik ben benieuw waar mijn grens ligt. Volgens mij kan ik nog sneller. Ik zal aan de coach vragen wat het doel nu is. Hij is de baas.”

Femke Bol, net zo oud als McLaughlin en Europees recordhoudster (52.03) op de 400m horden - kon alleen maar het hoofd buigen voor zoveel onversneden klasse en snelheid. De Nederlandse greep het zilver, in een beste seizoenstijd van 52.27. De vriendin van polsstokspringer Ben Broeders was bijna een seconde sneller dan Muhammad (53.13), die derde werd. Op de Spelen waren de rollen nog omgekeerd en moest Bol het zilver aan Muhammad laten.

Quote Het is ongekend wat Sydney hier doet. Haar tijd is niet normaal. Ze is zo sterk. Sydney had zo'n grote voorsprong dat ik me afvroeg of ik wel goed aan het lopen was. Femke Bol, zilver op 400m horden

“Het is ongekend wat Sydney hier doet,” zei Bol aan de NOS. “Haar tijd is niet normaal. Ze is zo sterk. Sydney had zo'n grote voorsprong dat ik me afvroeg of ik wel goed aan het lopen was. Maar dan zag ik haar tijd om het bord verschijnen en dacht: ‘Wow.’ Waanzinnig dat ze de grens van 51 seconden sloopte. Hopelijk lukt mij om op een dag in de 51 seconden te lopen. Haar prestatie geeft aan dat er nog veel mogelijk is. Dat motiveert mij alleen maar meer. Ik ben blij dat ik deel uitmaakte van deze finale. En een plekje beter deed dan in Tokio.”

