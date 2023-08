Profiteert Noor Vidts van afwezigheid Thiam in zevenkamp? “Ik houd me niet bezig met wie al of niet meedoet”

WK ATLETIEKAll eyes on Noor Vidts in de zevenkamp. Dat krijg je wanneer je plots en ongevraagd uit de schaduw moet treden van titelverdedigster Nafi Thiam die afzegde voor het WK. In 2022 deed de Vilvoordse dat al eens met verve: ze claimde goud op het WK indoor. Wat wordt het dit weekend in Boedapest?

Don’t mention the a-word. Zwijg stil over het a-woord. De a van achillespezen. Niet alleen Nafi Thiam kreeg ermee te maken - met een forfait voor het WK als gevolg - maar ook Noor Vidts ontsnapte er niet aan. Eerst was het de pees aan de linkervoet die knaagde - dat was nog voor ze brons won op het EK indoor - en dan in mei die aan de rechtervoet. Het maakte dat ze moest afzeggen voor de Hypomeeting in Götzis.

Inmiddels is de pijn onder controle, net op tijd voor het WK, zo zei Vidts gisteren in het Ensana Grand Hotel in Boedapest. “Ik kan me inbeelden hoe Nafi zich nu voelt, want het is echt een onaangename blessure. Het is een pees die je veel gebruikt. En veel atleten sukkelen er vroeg of laat mee, wat je liever niet voor hebt. Je wordt er onzeker van. Ik had dat op de Nacht van de Atletiek (op 17 juli, red.). Ik moest mezelf continu inprenten dat mijn pezen sterk genoeg waren en dat er niks kon gebeuren. De steun van het publiek heeft me toen wel geholpen. En sindsdien is het echt sterk verbeterd.”

Volledig scherm © BELGA

Buitenkans op medaille

Niet alleen Nafi Thiam ontbreekt, ook de Poolse Adrianna Sulek past voor het WK: de vice-Europese kampioene kondigde op haar sociale media aan dat ze zwanger is. Twee medaillekandidaten minder: als dat geen buitenkansje is voor Noor Vidts. Maar de 27-jarige atlete benadert het WK zo niet, zegt ze. “Ik begin aan elke meerkamp met als insteek mezelf te verbeteren. Wie er al dan niet mee doet, heeft daar geen enkele invloed op. Ik houd me daar niet mee bezig. Ik kan alleen maar mijn best doen.”

Volledig scherm © BELGA

Haar trainer Fernando Oliva knikt instemmend. Hij heeft z'n atlete goed opgeleid. Ze laat zich niet afleiden door wat de buitenwereld van haar verlangt. Oliva: “Ja, er zijn ranglijsten. Maar dat zijn niet meer dan mathematische voorspellingen. Het is niet omdat je bovenaan staat, dat je ook als eerste eindigt. Als je aan een competitie begint, staan alle tellers op nul. Het zit niet in onze filosofie om te denken: ‘Nu is het moment om te profiteren van de afwezigheid van die of die atlete. Er zijn er anderen die ook al sterk presteerden.”

Olympisch podium

En toch. Over een jaar komen de Spelen van Parijs eraan. Noor Vidts gaf aan dat ze daar op een olympische podium wil gaan. Dan moet ze nu toch op het WK-podium raken, nadat drie keer nét niet: vierde op de Spelen van Tokio, vierde op het EK in 2022 en vijfde op het WK. Ze fronst het voorhoofd: “Ik heb nooit gezegd dat ik op het podium wíl staan. Wel dat ik er op mijn best wil zijn.” Oliva vult aan: “Je kan uitspraken doen over ‘ik wil dít’ of ‘ik wil dat’ maar dat is zo onvoorspelbaar. Je moet ook niet vragen om een prognose te doen over een score. Met het puntentotaal waarmee Noor vorig jaar vijfde werd op het WK, zou ze in Moskou (in 2013, red.) op het podium zijn geëindigd. Dat is niet per definitie de mindset die je de top doet halen.”

Relativeren tot in het kwadraat, heet dat dan. Maar zonder Thiam rust de Belgische medaillehoop toch vooral op haar sterke schouders. Die haalt Vidts op: “Op zich is het fijn dat de mensen een medaille van me verwachten, maar dat betekent niet dat ik me daarmee moet bezig houden. Ik probeer de druk zoveel mogelijk van me af te houden.”

Volledig scherm © BELGA

Wat Vidts dan wél in gedachten heeft? “We probeerden veel uit op de 800m en 200m. Dat zijn twee proeven waar we nieuwsgierig naar zijn.” Oliva preciseert: “Noor trainde veel in een hoogtekamer. Ze was twee-drie dagen geen mens meer.” Vidts knikt: “Tot ik niet meer kon en van de loopband moest gaan.” Oliva: “Het is nu afwachten welke resultaten dat zal geven. Dat is een groot vraagteken. Maar als het werkt, doen we het weer.”

Veel vraagtekens, weinig antwoorden. Die zal ze dit weekend op de piste wel geven.