Polsstokspringer Ben Broeders op automatische piloot naar WK-finale

WK ATLETIEKBen Broeders keek op zijn horloge. Hij wilde checken hoeveel tijd hij nog had voor zijn vriendin Femke Bol de finale van de 400m horden zou lopen. Tijd genoeg om aan de pers uit te leggen hoe vlot en efficiënt hij zich vanavond in Eugene had gekwalificeerd voor de finale van het polsstokspringen zondag.

Ben Broeders en finales op een kampioenschap: dat durft al eens fout te lopen. Denk maar aan het EK van 2018, of de Spelen van Tokio. Op het WK van Doha haalde hij de finale wel, maar daarin stelde hij dan wer teleur. In Eugene bewees de 27-jarige Leuvenaar evenwel dat hij niet toevallig aan z’n beste seizoen bezig is - op 11 juni stelde hij in het Duitse Merzig zijn nationale record scherper tot 5m85. Die hoogte had hij op dit WK niet nodig tijdens de kwalificaties: 5m75 bleek uiteindelijk te volstaan.

Broeders begon eraan op 5m50. Feilloos bij zijn eerste poging. Ook 5m65 stelde geen problemen. Voor 5m75 had de student farmacie twee sprongen nodig - hij had een langere stok genomen en dat vroeg om een kleine aanpassing. Uiteindelijk bleven ze in totaal met twaalf over na die hoogte en kon Broeders na vier sprongen weer z’n spullen opbergen tot de finale van zondag.

Quote Zo'n kwalifica­ties zijn altijd zenuwslo­pend maar ik heb niet te veel krachten verspild. Ben Broeders

“Zo'n kwalificaties zijn altijd zenuwslopend maar ik heb niet te veel krachten verspild," zei Broeders. “Het gevoel zat goed. Ik heb de sprongen in m’n systeem zitten. En eens ik aan de wedstrijd begonnen was, kwam het competitiebeest in mij naar boven. Ook 5m80 had ik wel gehaald als dat nodig was.”

Vraag is nu wat er nodig zal zijn om het podium te halen, ervan uitgaande dat het goud al klaar ligt voor wereldrecordhouder en olympisch kampioen Armand - Mondo - Duplantis. Broeders: “Het is lastig te voorspellen. Sinds het EK in Berlijn lijkt iedereen te denken dat je 6m moet halen maar dat is niet waar. Op het WK in Doha volstond 5m87, net als in Tokio. Met 5m85 kom je altijd in de buurt van het podium. Ik ga zondag gewoon het onderste uit de kan halen.”

Met een nieuw Belgisch record als toetje? Broeders: “Ik voel dat er meer inzit. Ik moet gewoon mijn sprongen proper afwerken, dan volgt de rest vanzelf.” En weg was hij.

Op tijd om Femke Bol tien minuten later naar het zilver te zien flitsen op de 400m horden. De sterren staan gunstig.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © Photo News