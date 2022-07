Paulien Couckuyt hersteld van coronavirus, sluit vandaag weer aan bij Belgen op WK atletiek

Atletiek Memorial vindt volgend jaar op 4 september plaats - Thiam niet op shortlist Europese atlete van het jaar

De Memorial Van Damme vindt volgend jaar op 4 september plaats. Dat heeft de organisatie van de Diamond League maandag bevestigd. De Memorial is de veertiende meeting van het seizoen, vlak voor de finale in Zürich.De Memorial is niet langer de slotmeeting en vervult dus niet meer de rol van finale. De meeting in Zürich volgt een week na de manche in België.

21 oktober