Onze atletiekspecialiste over “competitiebeest” Thiam: “Ze zit serener en zelfzekerder dan ooit op haar troon”

Tranen bij Thiam: “Ik was goed, maar niet goed genoeg”

Neen, Nafi Thiam zocht geen excuses op het WK in Doha - ze erkende gewoon haar meerdere in de Britse Katarina Johnson-Thompson. Dat er toch tranen rolden bij de Naamse, lag eerder aan de pijn die ze terug voelde aan haar elleboog. “Dat is de reden waarom ik nu triest ben want met zilver op een WK kan ik niet ongelukkig zijn. Ik was goed - woensdag had ik mijn beste eerste dag ooit op een kampioenschap - maar niet goed genoeg.”

4 oktober