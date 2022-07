Noor Vidts houdt druk af in aanloop naar WK atletiek, maar stelt ook gerust: “Ik heb weer vertrouwen in m’n lichaam”

De stage in Irvine is - ondanks de jetlag - goed verlopen, zegt een goed gezinde Noor Vidts na haar training in Amerika. “Het was een heel fijne locatie. De jetlag verwerken had in het begin wel een paar dagen tijd nodig, maar daarvoor is het goed dat we daar zijn geweest. We hebben goed getraind, goed weertje.. Het stadion is ook heel mooi. We hebben hier alles wat we nodig hebben. De kamers zijn misschien niet top, maar dat hoort erbij.” (lacht)