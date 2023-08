“Niemand verdient het goud meer dan ik”: Amerikaan Noah Lyles nieuwe spurtkoning op de 100m

Noah Lyles is niet op z'n mond gevallen. Een rasechte entertainer. Op instagram gaf hij recent te kennen wat hij in gedachten had voor het WK. “Goud in 9.65 op de 100m. Goud op de 200m in 19.10. En goud met de 4x100m.”

Op de persconferentie vooraf snoof titelverdediger Fred Kerley eens goed toen hij dat hoorde. “De titel op de 100m is van mij. Als Lyles 9.65 loopt, dan loop ik nog sneller.” Lyles, altijd rad van tong, had z’n repliek snel klaar. “Dat zeggen ze allemaal voor ze verliezen.”

Volledig scherm © ANP / EPA

En of Kerley verloor. Hij haalde zelfs de finale niet. Ging eruit met 10.02. En maakte zich dan snel uit de voeten. “Het was een vreselijke race voor mij, maar ik leef nog en ben gezond.” Veel meer woorden maakte de Texaan er niet aan vuil. Ook olympisch kampioen Marcell Jacobs verdween in dat stadium geruisloos uit de competitie.

Lyles was de snelste in de halve finales en was dat ook in de finale. Hij won niet met 9.65 maar met 9.83, voor Letsile Tebogo uit Botswana (9.88) en de Brit Zharnel Hughes, die één duizendste over had op de Jamaicaan Seville. Voor de derde editie op rij staan er zo drie nieuwe atleten op het WK-podium op de 100m, voorheen de speeltuin van Usain Bolt en zijn uitdager Justin Gatlin.

Volledig scherm © AP

Of Noah Lyles écht in Bolts voetsporen kan treden of zijn record op de 200m van de tabellen kan knallen, dat valt nog af te wachten - vrijdag pas verdedigt Lyles, die al het Amerikaanse record van Michael Johnson verbrak - zijn titel op de 200m. Maar wat hij wél gemeenschappelijk heeft met Bolt is zijn flair, zijn speelsheid, zijn spontaneïteit. Lyles - bijnaam Nojo - staat graag in het middelpunt van de belangstelling. “Als één man het verdient om te winnen, dan ben ik het wel.” God weet waarom.

Lyles is een jongen van z’n tijd. Hip. Fashionista zelfs. In zijn bio noemt hij zich een ‘artiest’ en ‘rapper’. Hij wisselt geregeld van trendy haarsnit. Doet z’n nagels. Twee dagen terug kwam een docu uit die NBC over hem draaide: ‘Untitled: The Noah Lyles Project’. Lyles praat openhartig over zijn woelige kinderjaren, over de depressies waar hij mee kampt. Hij sloot een deal met Netflix, dat hem volgt achter de schermen.

De star quality is er. Het eerste goud ook. Op naar z’n tweede.

Volledig scherm © ANP / EPA

Volledig scherm © ANP / EPA