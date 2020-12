Nafi Thiam trekt niet naar EK indooratletiek in Polen en werkt komende winter geen meerkamp af

Atletiek Thiam start aan olympisch jaar op stage in Zuid-Afri­ka: “In 2019 was ik niet de beste. Zo erg is dat niet, hé”

4 januari Het ene jaar is het andere niet, zegt Nafi ­Thiam en dus wil ze in 2020 op de Spelen de scepter heroveren die ze in 2019 op het WK moest afstaan. In Zuid-Afrika zet de 25-jarige zevenkampster vandaag de laatste rechte lijn naar Tokio in.