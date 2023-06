Nafi Thiam gaat in eerste hoogspringtest van zomerseizoen in Lausanne over 1m91: “Nu kwestie van finetunen richting WK”

Nafi Thiam houdt in het hoogspringen ook van de krachtmeting met de individuele wereldtop: in de Diamond League in Lausanne sprong ze opgelucht over 1m91, maar bij 1m94 miste ze haar drie pogingen. Na haar eerste hoogspringtest richting WK is ze tevreden over haar meetpunten tot nu toe: “Ik moet nog wat mijn ritme vinden, maar het komt wel goed.”

KIJK. Nafi Thiam: “Ik kan tevreden terugblikken”

De Diamond Leaguemeeting van Lausanne ontving Nafi Thiam voor de eerste keer: ze behoorde er tot de atletieksterren waarmee het event publicitair uitpakte om te promoten. Omgekeerd is Lausanne een symbolisch decor voor Thiam: de Zwitserse stad is de olympische hoofdstad met de hoofdzetel van het Internationaal Olympisch Comité (IOC): voorzitter Thomas Bach kan bij wijze van spreken te voet naar de hoogspringproef in het stadscentrum die daags voor de stadionmeeting op vrijdag plaatsvond. En in Lausanne huist ook het imposante olympische museum: heeft Thiam daar nu al niet met haar twee olympische gouden medailles een plaats voor de eeuwigheid verdiend?

Volledig scherm Het hoogspringen vond in het centrum van Lausanne plaats. © AFP

Het hoogspringen is voor Thiam een proef waarin ze al eens graag buiten de comfortzone van de zevenkamp treedt. Ze heeft geen schrik om de krachtmeting met de individuele wereldtop in een Diamand Leaguemeeting aan te gaan. In die discipline schurkte ze met haar bestsprong van 2m02 bij de individuele wereldtop aan, al dateert dat persoonlijk record wel al van 2019. Sindsdien raakte ze niet meer over de magische twee meter.

In Lausanne bleef ze daar met 1m91 een eindje van weg. Maar ook die hoogte is nog steeds zeer behoorlijk en goed voor een achtste plaats op elf deelneemsters.“Ik hou hier een goed gevoel aan over”, reageerde Thiam na haar 1m91 aan ons: “Het is pas mijn eerste hoogspringproef in een grote competitie deze zomer. Het is nog wat aanpassen en het ritme vinden. Maar mijn vier sprongen op 1m94 waren niet slecht. Ik zie het als een belangrijk meetpunt voor het vervolg deze zomer richting het WK.”

Volledig scherm Nafi Thiam eindigde met 1m91 als achtste in Lausanne. © AP

Twee weken geleden in het Duitse Ratingen had Thiam haar competitierentree gemaakt voor het outdoorseizoen. In die relatief kleine meeting nam ze slechts aan vijf van de zeven proeven deel: ze paste toen voor de 800m en het hoogspringen. Haar prestaties in Ratingen benaderden wel haar persoonlijke records zodat ze haar eerste goede tussenstap richting WK als positief evalueerde. Dezelfde conclusie geldt na het hoogspringen in Lausanne.

Nu heeft ze nog zes weken te gaan richting het WK. Op haar planning staan nog de meeting van Luik op 12 juli (100m verspringen en horden), het hoogspringen in de Diamond League in Monaco op 21 juli en het Belgische kampioenschap eind juli.

“Mijn vormpeil is in orde”, zegt Thiam. “Nu is het nog een kwestie van finetunen en het juiste ritme vinden. De komende zes weken hebben we tijd om zaken in de juiste plooi te laten vallen. Ik denk wel dat het goedkomt.”

Het WK in Budapest begint op 19 augustus met meteen ook de eerste dag in de zevenkamp bij de vrouwen. Nota bene: op 19 augustus viert Thiam haar 29ste verjaardag: “Ik zal die wel pas vieren na de zevenkamp (lacht).”

En, zo wilden we even polsen: heeft Thiam deze week tijd gevonden om in Lausanne het olympisch museum te bezoeken? “Nee, nog niet. Ik wilde gaan, maar na de wedstrijd, niet ervoor. Ik heb alleen de buitenkant van het museum gezien, toen ik ging joggen. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, ja.”

Volledig scherm De hoogspringsters op het podium in het hoogspringen in de Diamond League van Lausanne zagen zich beloond met een Zwitserse specialiteit: Gruyère-kaas. © ANP / EPA