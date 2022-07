Nafi Thiam, een dag na haar WK-goud: “Of ik over drie weken naar het EK ga? Dat beslis ik last minute. Ik ga fysiek geen risico’s nemen”

WK ATLETIEKPodiumceremonie, dopingcontrole, interviews, douche, eten, slapen. Zo zag de avond van Nafi Thiam er maandag uit nadat ze voor de tweede keer in haar carrière WK-goud won . “Ik was ook zo moe. Het enige wat ik wilde, was in m’n bed kruipen.” Een dag later schuift de olympische kampioene toch aan voor een korte babbel.

Veel tijd om uitvoerig van haar gouden medaille te genieten heeft Nafi Thiam niet. Over minder dan een maand wacht namelijk al een nieuwe uitdaging: het EK in München. Thiam weet nog niet of ze haar titel zal verdedigen, gaf ze te kennen.

“Voor het WK had ik al gezegd dat Eugene mijn voornaamste doel zou zijn. En twee heptatlons op één maand tijd afwerken, dat heb ik nog nooit gedaan. Het is kort dag. Zeker omdat ik hier tot het uiterste ben gegaan. Het is afwachten hoe mijn lichaam de inspanningen verteert. Het vraagt toch drie à vier weken om te bekomen. Ik ga ook geen risico’s nemen: als ik voel dat het niet gaat, dan ga ik niet. Ik heb geen zin om aan het EK te beginnen en dan halfweg te moeten opgeven. Of erger nog: me te blesseren. Maar tegelijk denk ik dat München wel tof zal zijn. In dat opzicht heb ik er wél zin in. Het wordt een last minute beslissing.”

Je hoofd wil wel, maar het is afwachten of je lichaam wil?

“Ja. Ik houd van kampioenschappen en zou graag deelnemen. Dat is tenslotte waar ik voor train. Ik ben een competitiebeest. Elk kampioenschap dat ik mis, kan ik nadien niet inhalen, dat ben je voorgoed kwijt. Maar ik moet ook luisteren naar mijn lichaam - dat heb ik de afgelopen jaren misschien wat te weinig gedaan - en aan de lange termijn denken. Op mijn leeftijd - ik ben er geen 19 meer - is recuperatie belangrijk.”

Overweeg je om aan een individuele discipline deel te nemen op het EK, zoals het hoog- of verspringen?

“Dat kan een optie zijn, maar dat spreekt me eigenlijk minder aan.”

Terug naar het heden. Op de tribunes zat maandag Jackie Joyner-Kersee, net als jij tweevoudig olympisch en wereldkampioene. Doet je dat wat?

“Ik heb misschien wel evenveel titels als Joyner-Kersee, maar zeker niet evenveel punten (JJK is wereldrecordhoudster met 7.291 punten, het PR van Thiam staat op 7.013, red.). Het doel is om op te schuiven in die ranking. Dat is wat me interesseert. Dat er maar twee atleten zijn met dat palmares, dat zegt dan weer wel hoe moeilijk het is om dat te bereiken. Dus daar ben ik best wel trots op.”

Waarom ben je meer bezig met punten dan met titels?

“Dat is waar ik op uit ben, hé. Ik won nu wel goud, maar stel dat ik het zilver had gewonnen met evenveel punten (6.947 punten, red.), dan zou ik even trots zijn geweest op mijn prestatie. Je wil als atleet altijd beter worden. Ik haal veel voldoening uit persoonlijke records omdat het bewijst dat je vooruit gaat en dat je weet wat je moet doen op training om tiendes en centimeters te winnen.”

Stond je ervan te kijken dat je twee PR’s brak?

“Ja en neen. Ik had niet gedacht dat ik op de horden zo snel zou zijn. Want ik heb m’n aantal passen veranderd en meestal vraagt dat wat tijd om eraan gewend te raken. Met m’n 800m was ik ook heel gelukkig, maar ik wist dat die tijd van 2:13.00 mogelijk was omdat ik er veel op heb getraind.”

Heb je er nooit voor gevreesd dat je het niet zou halen?

“Als je aan een competitie begint, moet je klaar zijn voor elk scenario, dat het niet loopt zoals je zou willen. Fysiek was ik in orde, al had ik toch wat last aan mijn hamstrings, maar na de 200m zondag wist ik dat het geen zorg zou zijn. Ik had vertrouwen in een goede afloop. Waarmee ik bedoel dat ik niet zeker was van de overwinning, maar wel dat ik in staat zou zijn om goed te presteren en alles kon geven.”

Waar stond je zelf het meeste van te kijken?

“Ik zou niet zeggen dat ik ergens verbaasd over was, want ik kende mijn mogelijkheden, maar mijn twee PR’s en mijn totaalscore gaven me toch veel voldoening. Zeker omdat ik het op een kampioenschap deed.”

Heb je meer van de competitie genoten dan in Tokio, waar je heel gespannen was?

“Het was anders. In Tokio had ik fysieke problemen in de weken tot zelfs dagen voor de Spelen. Nu is m’n voorbereiding ook niet zorgeloos verlopen, maar ik was wel serener omdat ik merkte dat mijn lichaam steeds sterker werd en mijn conditie verbeterde. Ik begon met meer zelfvertrouwen aan mijn zevenkamp.”

Je leek inderdaad serener en meer ontspannen. Of was dat een foute indruk?

“Ontspannen is een overstatement, want dat ben ik nooit op een kampioenschap. Het is altijd stressen als je maar één doel op het jaar hebt en er dan moet staan. Nu zijn er twee competities op één maand, maar voor de meeste atleten is dit WK toch het belangrijkste. Je werkt daar jaren naartoe. Dan ben je nerveus, ook al ben je in vorm. Er is geen enkele garantie dat het goed afloopt. Bovendien was het spannend, dus dan ben je nog nerveuzer. Maar ik had er vertrouwen in dat ik kon tonen tot wat ik in staat was en dat ik het WK zonder spijt zou verlaten.”

Wist je eigenlijk dat je vijf proeven lang op schema zat voor het Europese record (7.032 punten)?

“Neen. Allez ja, omdat jullie het me na de eerste dag zegden (lacht). Maar ik heb veel punten laten liggen op het speerwerpen. Weet je, als je aan een competitie bezig bent, dan heb je geen tijd om te gaan rekenen. Tussen de proeven is er zo weinig tijd, dat je die vooral wil benutten om te rusten en te ontstressen, ook al is het maar tien minuutjes. En wat maakt het ook uit als je dat weet - het levert toch niks op. Je moet toch à fond gaan. Voor de 800m probeerde ik te slapen, maar dat was onmogelijk. Je probeert niet na te denken en tot rust te komen, maar het is alsof je lichaam weet wat eraan zit te komen.”

Een gouden medaille. Proficiat.

