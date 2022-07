Meteen prijs? Belgische gemengde aflossingsploeg bijt vandaag spits af op WK: “Medaille behoort altijd tot mogelijkheden”

WK atletiek WK ATLETIEK 30/09. Orcel eindigt als elfde in hoogspring­fi­na­le - Kimeli veertiende op 5.000m

Isaac Kimeli is in een tijd van 13:44.29 veertiende geworden op de 5.000 meter op het WK atletiek in Doha. De zege was voor de Ethiopiër Muktar Edris in 12:59.85, voor zijn landgenoot Selemon Barega (12:59.70) en de Canadees Mohammed Ahmed (13:01.11).

1 oktober