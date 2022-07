Matige openingsdag voor de Belgen: ook Elise Vanderelst (1.500m) en Tim Van de Velde (3.000m steeple) overleven reeksen niet

WK ATLETIEKDe eerste dag op het WK atletiek in Eugene eindigde al even dramatisch als ze begonnen was: op de 1.500m ging Elise Vanderelst, in 2021 nog Europees indoorkampioene, er al in de reeksen uit, net als Tim Van de Velde op de 3.000m steeple. Geen enkele Belg haalde de finale.

Het was een slagveld bij de Belgen op dag één. Te beginnen met de 4x400m gemengd, die voor het eerst naast de finale greep. Thomas Carmoy ging er ook uit in de kwalificaties van het hoogspringen, maar met een beste seizoensprestatie van 2m25 kon hij het WK tenminste met opgeheven hoofd verlaten. In het hamerslingeren schoot Vanessa Sterckendries tekort voor de finale: ze werd 24ste met 67m88, haar nationale record staat op 69m91. Over een maand hoopt ze beter te presteren op het EK in München .

Traantjes waren er ‘s avonds bij Elise Vanderelst na de reeksen van de 1.500m. Drie rondes draaide de 24-jarige atlete uit Bergen voorin mee maar toen het tempo de hoogte inging, moest Vanderelst passen. Ze finishte pas als elfde, in 4:10.45, een heel stuk boven haar PR van 4:05.16. In totaal werd ze 35ste op 42 deelnemers.

Quote Het was een jour sans. Er zijn zo van die dagen. Ik had gewoon de benen niet’ Elise Vanderelst

Vanderelst had tijd nodig om die opdoffer te verteren. Met vochtige ogen snelde ze door de mixed zone, om even later wel toch de pers te woord te staan. “Ik weet niet wat er fout ging, ik heb er geen verklaring voor,” snikte de Europees indoorkampioene van 2021. “Het is onbegrijpelijk. Ik heb geen last van de jetlag meer, ben uitgeslapen, de trainingen gingen goed... Ik heb het indoorseizoen laten schieten voor mijn studies dus ik zit ook fris. Het was een jour sans. Er zijn zo van die dagen. Ik had gewoon de benen niet. Ik had geen jus toen ze versnelden. Ik had dat vorig jaar ook op de Memorial, maar toen was dat op het einde van het seizoen. Gelukkig komt er nog een EK aan. Hopelijk kan ik daar een betere tijd lopen.”

Voetblessure

Ook voor Tim Van de Velde zat z'n WK erop na de reeksen op de 3.000m steeple. De 22-jarige Kempenaar had het geluk niet aan zijn kant: hij kreeg tijdens een sprong over de balk nogal ongelukkig de arm van de Japanner Yamaguchi in z'n gezicht. Van de Velde raakte uit balans en blesseerde zich bij de landing aan z’n linkervoet. “Ik voelde onmiddellijk de pijn. Die verdween niet en ik voelde me ook niet meer op mijn gemak bij de sprongen. Toch wou ik doorzetten.” De Belg eindigde als laatste in zijn reeks en in de einduitslag, met een tijd van 9:03.11.

