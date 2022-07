LIVE WK ATLETIEK. Keniaanse Faith Kipyegon snelste op 1.500 meter - Paulien Couckuyt enige Belgische vandaag

WK Atletiek Kimeli wordt heropge­vist voor halve finales van 1500m, Debjani niet

Isaac Kimeli heeft zich geplaatst voor de halve finales van de 1.500 meter op het WK atletiek in Doha. De 25-jarige Kimeli werd in de tweede reeks na een sterke finish zevende in 3:37.87. Onze landgenoot werd zo met de vijfde verliezende tijd opgevist voor de halve finales. Maandag werd Kimeli nog veertiende in de finale van de 5.000 meter en dacht hij erover de 1.500 meter te laten vallen.

3 oktober