LIVE WK ATLETIEK. Ethiopische Tsegay snelt naar goud op 5.000 meter - Nigeriaanse Amusan verbetert wereldrecord 100 meter horden

WK atletiek “Medaille van de volharding”: onze atle­tiekspe­ci­a­lis­te ziet Tornados eindelijk oogsten op een WK

De aanhouder wint. Vijf keer stonden ze al in de finale van een WK. Vijf keer gingen ze met lege handen naar huis. Vierde in 2009, 2011, 2013 en 2017; vijfde in 2015. Een atleet zou van minder moedeloos worden - niet de Borlées. En kijk, gisteren zagen de Belgian Tornados hun volharding dan toch ein-de-lijk beloond: brons.

7 oktober