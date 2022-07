LIVE WK ATLETIEK. Brons voor Belgian Tornados, Belgian Cheetahs eindigen als zesde - Polsstokspringer Ben Broeders strandt op elfde plek

WK ATLETIEKNa de wereldtitel van Nafi Thiam is het op het WK atletiek in Eugene uitkijken naar de prestaties van de andere Belgen. De Belgian Tornados behaalden met Dylan Borlée, Julien Watrin, Alexander Doom en Kevin Borlée zondag alvast knap brons op de 4x400m. De Belgian Cheetahs eindigden met Helena Ponette, Imke Vervaet, Paulien Couckuyt en Camille Laus in de finale van de 4x400 meter als zesde. Ben Broeders, schaduwfavoriet voor eremetaal in het polstokspringen, kon zich niet in de medaillestrijd mengen en strandde op de elfde plaats. In onderstaande liveblog hoeft u niets te missen!