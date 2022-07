Julien Watrin stoot door naar halve finales 400m horden: “Blij dat ik van dié stress al verlost ben. En nu lopen alsof ik een finale loop”

WK ATLETIEKDan toch een Belg die een eerste ronde of kwalificaties overleeft: Julien Watrin finishte vandaag als tweede in zijn reeks van de 400m horden. Zondag wacht de halve finale al.

Zijn ranking was wat het moest zijn, zijn tijd wat minder: 49.83, da‘s zijn minste chrono van het jaar op de 400m horden. Gelukkig is het evenwel de plek die telt en daar was niets op aan te merken. In Hayward Field was Julien Watrin ingedeeld met olympisch kampioen én wereldrecordhouder Karsten Warholm - de Noor was ook de enige die hem aan de streep nog te snel af was.

Rechtstreekse kwalificatie dus voor de halve finales van zondag en daar was de atleet uit Virton uiteraard mee opgezet. “Tweede in mijn reeks, ik had niets beter kunnen vragen,” zei hij. “Ik zag me nu niet voor Warholm finishen (grijnst). Die prestatie kan me wel helpen bij de baanindeling voor de halve finales. Dat kleine voordeel heb ik zo al.”

Volledig scherm © BELGA

De 30-jarige Watrin is zo de eerste Belg in Eugene die er niet meteen uitgaat. Dat stemt hem tevreden. “Ik ben content en sereen. Die reeksen geven toch altijd stress en ik ben blij dat ik er nu van verlost ben. Als je ze niet overleeft, dan loop je toch tegen een stevige ontgoocheling aan. Tegelijk moet je ze wel heel serieus nemen want als atleet ben je soms geneigd om al een ronde verder te kijken. Die fout wilde ik niet maken.”

Met z'n mindere chrono zat Watrin niet te erg in. De wind draaide veraderlijk in het stadion, zei de nationale recordhouder (48.90), wat er ook toe leidde dat hij zijn ritme wat verloor. Watrin raakte ook de negende horde en ontsnapte aan een val. “Ik loop met New Balance-spikes. Die zijn goed - ik liep er in Stockholm ook makkelijk mee - maar als je niet goed landt, dan zijn ze wat onstabiel.”

Watrin is met recht en reden trots op z'n prestatie. Het is pas de eerste keer in z’n carrière dat hij individueel een ronde verder raakt op een kampioenschap - op het WK indoor in februari na gesproken dan. Voorheen waagde hij vooral z'n geluk op de 400m maar de horden lijken hem beter te liggen. “En morgen loop ik m’n halve finale alsof het een finale is. Ik zal een lage 48 nodig hebben of een tijd onder de 48 seconden om me te kwalificeren. Maar het niveau is heel hoog.”

Volledig scherm © Photo News