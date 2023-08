Jonathan Borlée sluit mogelijk WK-carrière af met vijfde plek: “Of ik m’n allerlaatste WK-race heb gelopen? Zou kunnen”

Een medaille zat er nooit in voor de Belgen in de finale van de 4x400m gemengd. Ze finishten als zesde, maar kregen nog een upgrade naar de vijfde plek door de onfortuinlijke val van Femke Bol vijf meter voor de meet. “Op zich is een vijfde plek niet slecht, maar over de tijd zijn we wel wat teleurgesteld,” zei Imke Vervaet. Voor Jonathan Borlée zou het wel eens z’n allerlaatste WK-race uit z'n carrière geweest kunnen zijn.

Flobert Mabille eruit en Jonathan Borlée erin. Dat was de wissel die coach Jacques Borlée uitvoerde voor de finale van de 4x400m. Mabille, aan z’n WK-debuut toe, deed het lang niet slecht, maar mogelijk vreesde de Brusselse coach dat twee races op één dag er voor Mabille teveel aan zou zijn. Met het opstellen van z’n zoon Jonathan nam hij wel een zeker risico: hij sprintte dit jaar nog geen enkele keer onder de 46 seconden en moest op 4 augustus in Bern zelfs opgeven met een blessure aan de quadriceps. Dat moest hij vanavond in het National Stadium in Boedapest niet doen maar echt knallen, dat zat er natuurlijk ook niet. Hij was drie honderdsten van een seconde sneller dan Mabille ‘s ochtends in de reeksen, dat wel, maar de grote sprong voorwaarts bleek het evenmin.

De Belgen, die met de derde tijd aan de finale begonnen, kwamen er in de finale eigenlijk nooit aan te pas. Robin Vanderbemden legde pas als zevende het stokje in de hand van Imke Vervaet. Zij kon twee plaatsen opschuiven maar dichter raakten de Belgen niet. Camille Laus moest in de slotronde zelfs nog een plek prijsgeven maar door de diskwalificatie van Nederland - Femke Bol verloor haar stokje bij haar val - finishten België finaal als vijfde. Beter dan vorig jaar op het WK, waar ze naast de finale grepen. “Op zich is een vijfde plek niet slecht op een WK,” zei Vervaet. “Maar over de tijd zijn we toch een beetje teleurgesteld.” In de reeksen bleven de Belgen slechts drie tienden van het Belgische record verwijderd (3:11.51), in de finale bleven ze er meer dan twee seconden boven (3:13.83).

Volledig scherm © Photo News

Vooral Vervaet en Laus moesten ‘s avonds een seconde inleveren op de splits die ze in de reeks liepen. Vermoedelijk toch de tol van de vermoeidheid. Vervaet: “Het was lastig maar da’s geen excuus, want wij waren niet de enigen die twee races op één dag moesten lopen. Nu om te zeggen dat we een medaille lieten liggen, dat lijkt me overdreven. Oké, we begonnen met de derde tijd maar in de tweede reeks vanochtend is er duidelijk vanalles misgelopen dus dat gaf ergens wel een vertekend beeld.” Laus: “Het is niet makkelijk om de finale op een WK te halen en daarin waren we toch ook geen figurant.”

Voor Jonathan Borlée zou de finale - zijn eerste sinds het EK van 2018 - mogelijk wel eens een afscheid van het WK kunnen zijn. Hij heeft er vijf op de teller staan. Jacques Borlée kan hem komend weekend eventueel nog inschakelen bij de Belgian Tornados maar het is de vraag of het wel opportuun is om dat risico te nemen. Mogelijk hangt het wel van de inzetbaarheid van zijn broer Kevin Borlée af, die sukkelt met een voetletsel. “Ik heb gedaan wat ik kon,” zei Jonathan Borlée, nog altijd de nationale recordhouder op de 400m. “Maar na 300m ging ik een beetje door mijn been en dat kon ik niet makkelijk rechtzetten. In het sport bestaan nu eenmaal geen mirakels. Ik heb niet veel wedstrijden gelopen en trainingen zijn niet hetzelfde als competities. Of ik m’n allerlaatste WK-race heb gelopen? Zou kunnen. Dat zal van de coach afhangen.”

Het goud, dat ging in een nieuwe wereldrecordtijd (3:08.80) naar de VS. Het zilver was voor Groot-Brittannie (3:11.06) en het brons voor Tsjechië (3:11.98) - die daarmee wel hun nationale records verbeterden. Al had dat wereldrecord wel op het conto van Nederland kunnen komen, ware het niet dat Bol plat op de piste ging. “Zo zie je maar dat ook Femke Bol menselijk is,” zei Vervaet nog. “We zijn geen robotten.”

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © REUTERS