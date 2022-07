“Je houdt er geen rekening meer mee dat corona je kampioenschap nog kan verstoren”: hordeloopster Paulien Couckuyt en marathonloper Thomas De Bock beginnen met vraagtekens aan WK

In Tokio scheelde het geen haar of Paulien Couckuyt stond in de olympisch finale van de 400m horden. Haar nationale record van 54.47 volstond net niet. De kans dat ze die tijd hier in Eugene nog scherper stelt of ook de WK-finale haalt, is klein. De 25-jarige atlete werd in de winter namelijk afgeremd door een blessure aan de hamstrings, die haar drie-vier maanden hinderde. Het is, zo zegt ze, nog altijd een “litteken”. Haar focus ligt dan ook niet op dit WK, maar op het EK, over een maand in München.