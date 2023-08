“Ik was bang dat mijn Belgisch record niet zou volstaan”: Cynthia Bolingo knalt naar finale op 400m op WK atletiek

WK ATLETIEKDe ene wist dat het onmogelijk zou zijn, de andere hoopte dat het mogelijk zou zijn. Voor Rani Rosius stopte haar allereerste WK vanavond in de halve finale van de 100m, maar Cynthia Bolingo sprintte in een nieuwe Belgische recordtijd (49.96) naar de finale op de 400m. “Ik had geen keuze, ik wist dat ik moest knallen.”

Cynthia Bolingo is geen debutante meer. Dertig jaar, zo staat er op haar identiteitskaart. En in 2015 deed ze al eens WK-ervaring op: in Peking ging ze er al in de eerste ronde uit. Op de 200m welteverstaan. De afstand die ze het liefste deed, maar die haar niet per se het beste lag. Bolingo sukkelde van de ene blessure naar de andere. Te fragiel voor zo’n explosief nummer.

Trainster Carole Bam kon haar overhalen om zich aan de 400m te zetten. Meteen kwamen haar kwaliteiten veel beter tot hun recht. Al toch duurde het tot 5 juli 2021 voor de Brusselse het nationale record van Kim Gevaert (51.45), dat al 16 jaar op de tabellen stond, scherper te stellen: 50.20 was de nieuwe referentietijd. Ook indoor had ze al een nieuw nationaal record gelopen: 51.62, goed voor Europees zilver.

Bolingo leek klaar om te knallen in Tokio, tot ze minuten voor haar eerste race plots opgaf. Scheurtje in de hamstrings. De teleurstelling was zo groot dat ze meteen huiswaarts vloog. Ze wilde niet als zuurpruim bij Team Belgium rondlopen. In de winter van 2022 leek ze weer de oude, maar op het BK indoor gingen de hamstrings helemaal af. Bolingo moest onder het mes.

“Weet je, dat waren twee bepalende incidenten,” zei Bolingo gisteren. “Ze waren eigenlijk meer een zegen dan een hindernis. Omdat ze me vormden. Ik wist ineens ook weer waarom ik aan sport deed. Mijn grote geluk is dat ik nooit opgaf. Voor mij kwam het altijd meer aan op mentale kracht en hard werken dan talent. Maar ik heb ook wel talent, hé. (knipoogt)”

Het WK in Eugene haalde Bolingo niet. Het EK in München in augustus wel. Ze loodste niet alleen de Belgian Cheetahs naar een vierde plek op de 4x400m in een nieuwe nationale recordtijd (3:22.12) maar werd zelf ook zevende in de finale van de 400m, in 50.19 - alweer een Belgisch record.

Bolingo leerde uit het verleden en sprong voorzichtig om met haar krachten. Toen ze van de winter weer wat kleine pijntjes voelde, loste ze onmiddellijk het gaspedaal. Tussen juni en juli beperkte ze het aantal wedstrijden tot vier. En dat rendeerde want in Boedapest bewees Bolingo dat ze in bloedvorm zit.

In de reeksen bleef ze slechts één tiende boven haar record en gisteren, met de spotlights vol op haar, dook ze er liefst 23 honderdsten onder: 49.96. “Ik wist dat het nodig zou zijn om onder die magische grens van 50 seconden te lopen,” genoot ze. “Ik had geen keuze: ik moèst knallen. Waar ik vooral van schrok, was dat die tijd niet eens genoeg was om me rechtstreeks te plaatsen voor de finale. En dat ik nog in hot seat moest wachten om zeker te zijn. Ik heb er bijna een hartaanval aan overgehouden (lacht). Ik was bang dat het niet zou volstaan.”

Vijftien minuutjes later werd ze uit haar lijden verlost. Het ticket voor de WK-finale - als eerste vrouwelijke Belgische atlete sinds Kim Gevaert in 2007 - was binnen. “Ik ben supercontent. Ik wist wel dat ik zo’n tijd in de benen had maar tussen het weten en het uitvoeren, daar zit nog een groot verschil op. Op een WK is het natuurlijk wel de bedoeling dat je je overtreft en dat heb ik gedaan. In de finale is nu alles mogelijk maar eerst even bekomen van de inspanning. Ik ben stikkapot.” Afspraak woensdag om 21u35.

Al even gelukkig vanavond was Rani Rosius, al haalde zij de finale van de 100m niet. Maar met een tijd van 11.20 - waar ze dit jaar een abonnement op lijkt te hebben - was ze meer dan gelukkig, ook al bleef ze zo twee honderdsten onder haar PR dat ze zondag in de reeksen liep. “Een halve finale op mijn allereerste WK: beter kan niet. Ik had niets te verliezen en zo ben ik er ook aan begonnen. Wel vervelend dat er eerst een valse start was, want ik was de eerste keer beter weg. Bij zo'n herstart ben je toch altijd wat minder snel. Het was geen perfecte race maar ik heb er erg van genoten. En wie ik straks het liefst de finale zie winnen? Shelly-Ann Fraser-Pryce. Da’s de tofste. En vriendelijkste.”

Helaas worden er aan de finish geen prijzen uitgedeeld voor de meest sympathieke. Rocket Mom, titelverdedigster op de 100m, moest haar kroon afstaan aan Sha’Carri Richardson. De Amerikaanse won in 10.65, een nieuw PR, voor de Jamaicaanse Shericka Jackson (10.72) en Fraser-Pryce (10.77)

