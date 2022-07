Hordeloopster Paulien Couckuyt en marathonloper Thomas De Bock beginnen met vraagtekens aan WK: “Op tijd verlost van corona”

WK ATLETIEKEven dreigde hun wereld in te storten maar covid-19 kreeg hen toch niet klein: hordeloopster Paulien Couckuyt en marathonloper Thomas De Bock raakten op tijd in Eugene voor het WK atletiek. Al is het nog afwachten welke impact het virus op hun lichaam en prestaties zal hebben.

In Tokio scheelde het geen haar of Paulien Couckuyt stond in de olympisch finale van de 400m horden. Haar nationale record van 54.47 volstond net niet. De kans dat ze die tijd hier in Eugene nog scherper stelt of ook de WK-finale haalt, is klein. De 25-jarige atlete werd in de winter namelijk afgeremd door een blessure aan de hamstrings, die haar drie-vier maanden hinderde. Het is, zo zegt ze, nog altijd een “litteken”. Haar focus ligt dan ook niet op dit WK, maar op het EK, over een maand in München.

Tot overmaat van ramp raakte de Antwerpse tijdens de stage in het Californische Irvine vorige week besmet met corona. Haar symptomen: keelpijn en een verstopte neus. Couckuyt moest zich vijf dagen in haar kamer afzonderen. Trainen was er even niet bij. “Ik moest herstellen en mocht m’n lichaam niet uitputten,” vertelde ze vandaag. “Op zich viel de isolatie nog mee. Ik heb veel gelezen, veel met het thuisfront gebeld.”

Donderdag testte Couckuyt dan negatief en kon ze aansluiten bij Team Belgium op de campus van Oregon in Eugene. Dinsdag staan de reeksen van de 400m horden op het programma. “Ideaal was het niet als je naar een WK gaat, waar je toch op je best wil zijn. Twee jaar heb ik covid-19 kunnen afhouden. Om eerlijk te zijn: dat was een beetje uit mijn hoofd verdwenen, zoals bij de meeste atleten. Je houdt er geen rekening meer mee dat corona je kampioenschap nog kan verstoren. Maar kom, ik ben blij dat ik er op tijd van verlost ben geraakt. Alleen is het afwachten wat de gevolgen gaan zijn. Er zijn atleten die er fel van afzien, anderen veel minder. Nu ik er ben, ga ik er in elk geval van genieten. Het doel is toch om de halve finale te halen. Ik zou ontgoocheld zijn, mocht me dat niet lukken.”

Volledig scherm Thomas De Bock. © Photo News

Voor Thomas De Bock (30) tikte de klok nog net wat harder. Hij loopt morgen de marathon in de straten van Eugene. Ook hij raakte tijdens de stage in Irvine besmet met het coronavirus. Pas vrijdag kon hij een negatieve test afleggen zodat hij een vlucht van Los Angeles naar Eugene kon nemen. “Ik dacht eerst dat ik gewoon een verkoudheid had," vertelt hij. “Toen ik positief testte, was dat toch een schok. Ineens zag ik m’n wereld instorten. Ik vreesde dat al m’n werk voor niets was geweest. Ik heb maanden toegeleefd naar de marathon op dit WK. Het is erop of eronder, want het EK is geen optie. Ik zag het toch even zwart in.”

Maar De Bock, die vier maanden loopbaanonderbreking nam, kon snel de switch maken. Hij gebruikte zijn quarantaine om zijn lichaam goed te laten rusten. Al blijft het ook voor hem een vraagteken in welke mate de besmetting hem zondag nog parten zal spelen. De Bock: “Uiteraard maak ik me daar wat zorgen over, want ik was wel ziek maar ik wil lopen, hé. Ik denk ook dat het de tweede keer is dat ik corona kreeg. In februari was m’n vriendin positief en ik had heel stijve spieren. Ik heb daar toch een tijd mee gesukkeld.”

In 2019 werd Thomas De Bock bij z’n WK debuut in Doha, in heel lastige en warme omstandigheden, 42ste. In Eugene hoopt hij de top30 in te duiken. “Dat is ambitieus, zeker omdat alle toppers er zijn, op Kipchoge na. Maar ik heb er alles voor gedaan.”

Volledig scherm Couckuyt op de Spelen in Tokio. © BELGA

Volledig scherm Thomas De Bock op het WK in Doha. © Photo News