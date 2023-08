“Het WK zal voor mij een even grote verrassing zijn als voor jullie”: Rani Rosius begint zondag aan reeksen 100m, ook Cynthia Bolingo aan zet op 400m

Op 23 juni blesseerde de 23-jarige sprintster zich in Chorzów aan de hamstrings. Het verdict: een scheur van zeven centimeter. Rosius wist meteen dat het kantje boordje zou worden, maar ze haalde het. Al moest ze drie weken terug wel op haar tanden bijten. “Ik had zo graag m’n titel verdedigd op het BK. De blessure was onder controle en ik had ook geen pijn. Maar uit de beelden bleek dat de scheur nog niet genezen was. Al een geluk dat ik niet heb meegedaan - m’n hamstrings waren uit elkaar gespat, denk ik (lacht).”

Grote verrassing

Na bijna twee maanden zonder competitie heeft Rosius geen zicht op wat ze kan of wat ze waard is. “Da’s een heel vreemd gevoel. Het zal voor mij een even grote verrassing zijn als voor jullie. Dus ik kan geen pronostiek geven. Het enige wat ik kan zeggen is dat ik me sterk voel. En dat ik niets te verliezen heb. Ik ben nog jong. Dit is mijn eerste WK, nog veel WK’s te gaan.”

Volledig scherm Cynthia Bolingo maakt een selfie met Naomi Van Den Broeck. © Photo News

Ook Cynthia Bolingo is zondag voor het eerst op een WK aan zet in de reeksen van de 400m. In 2015 was ze op het WK in Peking wel bij, maar dan op de 200m: ze ging er al in de eerste ronde uit. In Boedapest mag ze op meer hopen. Ze staan met de zeventiende tijd op de ranking, maar als ze haar persoonlijk record (50.19) benadert of verbetert dan is de finale niet veraf. Bolingo sust snel: “Ho-ho, ik bekijk het ronde per ronde. Als ik aan de finale begin te denken, dan lag ik mezelf druk op. Ik zal al voluit moeten gaan in de reeksen. Maar ik zou liegen als ik beweer dat ik content zou zijn met de eerste ronde.”

Geen grootspraak

Het valt te begrijpen dat Bolingo zich niet aan grootspraak waagt. De 30-jarige Brusselse heeft een groot potentieel maar lag meer in de lappenmand dan haar lief was. In maart vorig jaar onderging ze een zware operatie aan de hamstrings en deze winter staken daar geregeld nieuwe pijntjes op. “Maar nu is het onder controle. Fysiek ben ik klaar. Ik heb vertrouwen in mijn lichaam. Blessures horen bij de risico’s van het vak. Maar dat kruipt niet tussen m’n oren.”

Volledig scherm Trainer Johan Baerts met z'n atlete Rani Rosius. © BELGA

Volledig scherm Cynthia Bolingo loopt samen een rondje met collega-Cheetahs Naomi Van den Broeck en Hanne Claes. © BELGA